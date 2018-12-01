Скоростной экспресс из Киева в аэропорт Борисполь сломался на следующий день после запуска, сообщает сайт украинского телеканала "Громадське". По словам машиниста экспресса, скорее всего, возникла проблема с двигателем. Состав должны буксировать в аэропорт.

В Киеве скоростной экспресс сломался на следующий день после запуска

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