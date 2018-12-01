Происшествия

В Киеве скоростной экспресс сломался на следующий день после запуска
Российская газета
09:36

Скоростной экспресс из Киева в аэропорт Борисполь сломался на следующий день после запуска, сообщает сайт украинского телеканала "Громадське". По словам машиниста экспресса, скорее всего, возникла проблема с двигателем. Состав должны буксировать в аэропорт.
Российская газета09:36

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Киевский аэроэкспресс сломался на второй день после запуска

НТВ08:28

СМИ: экспресс до аэропорта Борисполь в Киеве сломался на второй день после запуска

ТАСС08:27

Киевский аэроэкспресс сломался на следующий день после запуска

Вести.Ru07:52

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РЕН ТВ07:43

Экспресс до киевского аэропорта сломался на следующий день после запуска

Взгляд.ру07:23

Опробованный Порошенко аэроэкспресс сломался на следующий день

Украина.ру07:07

В Киеве скоростной экспресс сломался на следующий день после запуска

Российская газета09:36
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