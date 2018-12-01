Скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался на следующий день после запуска, сообщает украинский телеканал "Громадське". Проблема в двигателе, который не получилось запустить, сообщает телеканал со ссылкой на машиниста экспресса.

Киевский аэроэкспресс сломался на следующий день после запуска

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