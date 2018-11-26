Накануне под стенами посольства России прошел стихийный митинг, в ходе которого украинские националисты забрасывали дипмиссию дымовыми шашками. В центре Киева ночью сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

В Киеве подожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами

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