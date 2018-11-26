Политика

В Киеве подожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами
Газета.Ru
01:30

Накануне под стенами посольства России прошел стихийный митинг, в ходе которого украинские националисты забрасывали дипмиссию дымовыми шашками. В центре Киева ночью сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Газета.Ru01:30

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В Киеве во время митинга сгорел автомобиль с дипломатическими номерами

РБКвчера в 22:13

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Коммерсантъвчера в 21:36

В Киеве сожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами

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СМИ: в центре Киева сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами

ТАССвчера в 20:50

В Киеве сожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами

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В Киеве сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами

РИА Новостивчера в 20:31
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