Политика

В Киеве сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами
РИА Новости
20:31

Неподалеку от посольства России в Киеве, перед которым вечером жгли файеры и дымовые шашки, сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами, сообщает интернет-издание "Украинская правда".
РИА Новости20:31
с чего всё началось
Недалеко от российского посольства в Киеве сгорел автомобиль с дипломатическими номерными знаками, начинающимся на DP 001, пишет «Украинская правда
».
Коммерсантъ21:36

Подробнее о событии

В Киеве во время митинга сгорел автомобиль с дипломатическими номерами

РБК22:13

СМИ: В Киеве сгорела машина с российскими дипломатическими номерами

RT на русском21:57

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Автомобиль с российскими дипномерами сгорел в Киеве

Телеканал 360°21:12

В Киеве сожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами

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ТАСС20:50

В Киеве сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами

РИА Новости20:31
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Армия и оружие

ФСБ России: Украинские суда-нарушители границы РФ задержаны

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море, суда нарушители - задержаны.
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Политика

Порошенко поддержал введение военного положения на Украине

Президент Украины Петр Порошенко поддержал введение в стране военного положения, передает УНИАН.
Обновлено в 22:19
Политика

Пытавшиеся пересечь границу Мексики с США мигранты вернулись в приюты

Мигранты, пытавшиеся прорваться в США с территории Мексики, вернулись обратно в приюты, установленные в мексиканской Тихуане.
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Армия и оружие

ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков

Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.
Обновлено в 21:39
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле Украиной юга республики из минометов

Обновлено в 16:18
Политика

Европейские страны одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Если парламент все же примет этот вариант соглашения, с 29 марта 2019 г. начнется переходный период, в течение которого стороны продолжат сотрудничество в рамках единого рынка и таможенного союза, но Великобритания уже не будет представлена в политических институтах Евросоюза, поясняет The Guardian.
Обновлено в 18:17
Политика

Порошенко рассказал об «исполнении тысячелетней мечты» Украины

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сбылась "тысячелетняя мечта" украинского народа, связанная с обретением автокефалии самопровозглашенной Украинской православной церкви.
Обновлено в 20:38
Политика

В Швейцарии прошел референдум о выплатах «за коровьи рога»

Референдум по законодательной инициативе о выплате субсидий фермерам, которые не удаляют рога у своих коров и коз, прошел в Швейцарии.
Обновлено в 21:51
Армия и оружие

Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение

Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 19:17
Политика

Чехия планирует сократить число российских дипломатов в Праге

Министерство иностранных дел Чехии рассматривает вопрос о сокращении штата дипломатов и автомобилей в российском посольстве в Праге.
Обновлено в 22:05
Политика

Меры безопасности усилены на границе Украины и Польши

Украинские владельцы автомобилей, зарегистрированных в странах Европы, начали перекрывать КПП на границе с Польшей в Волынской и Львовской областях.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие

Американские СМИ оценили новое оружие России для уничтожения подлодок

Американский журнал National Interest оценил новейшие российские противолодочные системы "Пакет".
Обновлено в 21:54
Армия и оружие

На Украине по тревоге подняли военную прокуратуру

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке сообщил, что военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил (ООС) подняты по тревоге после якобы атаки российских пограничников на украинские военные суда.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие

Ударная группировка американских ВМС вошла в Средиземное море

Ударная амфибийно-десантная группа кораблей ВМС США вошла в акваторию Средиземного моря.
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Политика

Лавров не исключил новых провокаций оппонентов Трампа против России

Политические оппоненты президента Дональда Трампа в США могут предпринять новые провокации, чтобы разрушить отношения между Россией и Соединенными Штатами.
Обновлено в 20:26
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