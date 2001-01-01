В Киеве сегодня состоится седьмой Марш равенства в поддержку ЛГБТЭхо Москвы 00:04

Организаторы марша загодя призвали будущих участников пройти онлайн-регистрацию. Впрочем, многие известные в стране люди заявили о поддержке инициативы. В частности, совершивший каминг-аут ветеран АТО Виктор Пилипенко рассказал, что во время Марша равенства в Киеве пройдет колонна ЛГБТ-военных.

В Киеве сегодня состоится седьмой Марш равенства в поддержку ЛГБТ

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