Политика

В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономикаРИА Новости вчера в 23:04

Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
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с чего всё началось
«Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться», — заявил
 он в эфире YouTube-канала PolitWera.
RT на русскомвчера в 23:23

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Экс-министр экономики Украины: Зеленский просто бездействует

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Экономика Украины может рухнуть

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Rusvesna.suвчера в 04:57
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Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Обновлено вчера в 22:47
Общество

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
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Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами

Обновлено в 06:24
Наука

Сигаретный дым вызывает развитие плоскоклеточного рака головы и шеи

Обновлено в 06:05
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

В НАТО отказались поставлять Украине оружие

Как сообщается, переговоры завершились провалом, так как НАТО заявил о своей неготовности в настоящее время предоставлять оружие украинской стороне из-за нехватки гарантий его сохранности.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено вчера в 12:27
Общество

Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии

Обновлено в 05:40
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Обновлено в 04:07
Общество

В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию

В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21
Политика

Россия будет работать с Британией на прагматичной основе, заявил посол

Россия продолжит работать с Великобританией на прагматичной основе, поддержание нормальных отношений с этой страной является одним из элементов российской внешней политики, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
Обновлено в 06:17
Политика

Россияне назвали важнейшее событие 30-летней давности

Что россияне считают важнейшим в 1989 году Левада-центр представил исследование о важнейших, по мнению россиян, событиях 30-летней давности, а именно — 1989 года.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

В КСИР заявили о способности Ирана задержать любое судно

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Вице-губернатор Хакасии прокомментировал конфликт с водителем

Заместитель главы Хакасии Константин Харисов намерен подать в суд на журналистов, которые распространили информацию о его конфликте с водителем служебной машины.
Обновлено в 01:16
Авто

Названа стоимость кроссовера Geely Atlas с системой «Яндекс.Авто»

Обновлено в 06:14
Экономика

«Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августе

Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".
Обновлено в 03:37
Политика

Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»

Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.
Обновлено в 05:53
Авто

В РФ не все автовладельцы пройдут новый техосмотр

В 2019 г. внесли поправки в правила прохождения техосмотра. Из-за этого не все автовладельцы смогут пройти его.
Обновлено вчера в 23:16
Транспорт

На железнодорожной части Крымского моста протестировали освещение

Строители проверили освещение железнодорожной части Крымского моста, включив примерно 150 светильников на три часа.
Обновлено в 04:37
Политика

Новый владелец «Рустави 2» объявил о продаже телеканала

Новый владелец грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши заявил о ее продаже.
Обновлено в 06:18
Политика

В Бундестаге не поняли вопроса о бесплатных поездках для солдат Бундесвера

Дебаты вокруг предоставления солдатам Бундесвера бесплатных поездок в общественном транспорте вызвали недоумение у уполномоченного комиссара бундестага по делам Бундесвера Ханса-Петера Бартельса 12 августа, сообщило агентство DPA.
Обновлено вчера в 23:39
Общество

Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Политика

Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Политика

Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Общество

«Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика

Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала участница из Геленджика Екатерина Нишанова.
Обновлено 10 августа в 19:42
Политика

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Урал

Обновлено в 06:47
Футбол

«Зенит» хочет уволить главу скаутской службы Евменова

Как сообщил Metaratings.ru источник, близкий к ФК «Зенит», руководство клуба намерено расстаться с главой скаутской службы Антоном Евменовым.
Обновлено в 05:11
Общество

Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов

Обновлено в 05:14
Авто

ГИБДД Хабкрая объяснила ситуацию с японскими номерами

С начала августа 2019 года на дорогах Хабаровского края стали появляться автомобили с новыми регистрационными знаками под японские крепления, хотя ввод в действие ГОСТа, который устанавливает возможность установки номеров японского размера 1А, перенесен на 4 августа 2020 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»
Обновлено в 00:30
Политика

Аксенов оценил значение Крымского моста для туризма в регионе

Активное использование Крымского моста, по которому на курорты полуострова прибывает большая часть туристов, позволило увеличить заполняемость крымских здравниц до 80-90%, рассказал глава региона Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:21
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