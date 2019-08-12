с чего всё началось

Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика

Общество Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса "Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.

Армия и оружие В НАТО отказались поставлять Украине оружие Как сообщается, переговоры завершились провалом, так как НАТО заявил о своей неготовности в настоящее время предоставлять оружие украинской стороне из-за нехватки гарантий его сохранности.

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Политика Россия будет работать с Британией на прагматичной основе, заявил посол Россия продолжит работать с Великобританией на прагматичной основе, поддержание нормальных отношений с этой страной является одним из элементов российской внешней политики, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

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Авто ГИБДД Хабкрая объяснила ситуацию с японскими номерами С начала августа 2019 года на дорогах Хабаровского края стали появляться автомобили с новыми регистрационными знаками под японские крепления, хотя ввод в действие ГОСТа, который устанавливает возможность установки номеров японского размера 1А, перенесен на 4 августа 2020 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»