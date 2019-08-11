с чего всё началось

Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика

Наука Ученые назвали основную причину развития рака головы и шеи По словам специалистов, сигаретный дым изменяет метаболизм клеток в плоскоклеточном раке головы и шеи, делая опухоли более агрессивными, способствуя их росту.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Политика Медведев пообещал ратификацию конвенции о статусе Каспия Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Авто Новый Volkswagen Jetta приедет в Россию в 2020 году Как сообщает издание speedme.ru, компания Volkswagen анонсировала выход на рынок России новой генерации седана Volkswagen Jetta.

Экономика Глава ПФР рассказал о мерах по защите прав при смене страховщика По данным главы ПФР, на 1 июля подано 81,6 тыс. заявлений на смену страховщика, что в семь раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (530 тыс. заявлений).

Политика Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus Туркменистан намерен приобрести всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus.

Происшествия Электромобиль Tesla взорвался после ДТП на МКАД Три человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля Tesla на юге Москвы. Авария произошла вечером в субботу, 10 августа.

Армия и оружие Что испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек Согласно попавшей в сеть записке Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИПБРАЭ) Российской академии наук (РАН), в 11:50 по московскому времени датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) зафиксировали в Северодвинске длившееся около 20 минут повышение радиационного фона.

Кино Квентин Тарантино рассказал одноклассникам о своем самом личном фильме Квентин Тарантино стал гостем первого выпуска нового сезона онлайн-шоу "ОК на связи!".

Общество Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства Депутаты Госдумы в рамках совершенствования законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан разрабатывают идею о введении фиксированной наценки на разные группы лекарств.

Авто В Подмосковье сфотографировали редкую модель «Волги» В Подмосковье была замечена редкая модель «Волги». Фотографии легендарной машины опубликованы в соцсетях.

Авто Российские студенты придумали беспилотный катафалк на базе Lada Первый в мире автомобиль для перевозки усопших без водителя придумали студенты одного из сибирских вузов.

Здоровье Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.

Религия Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

Политика Европейские рынки акций завершили торги в минусе В пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что назначенный на сентябрь новый раунд переговоров в Вашингтоне может не состояться.