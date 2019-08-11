Политика

В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономикаРИА Новости вчера в 23:04

Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
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с чего всё началось
«Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться», — заявил
 он в эфире YouTube-канала PolitWera.
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