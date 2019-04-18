Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефтиРИА Новости 12:03
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
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Стражи порядка изъяли 110 тысяч расфасованных и готовых к продаже доз запрещенного вещества и пистолет, информирует Rai News 24.
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Армия и оружие
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Обновлено в 17:08
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Обновлено в 10:26
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«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
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В России могут ввести новый экологический налог
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Обновлено вчера в 23:30
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Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено в 21:47
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Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
По данным группы «Рейтинг», в выборах намерены участвовать около 80 процентов избирателей Украины.
Обновлено в 06:51
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Законопроект "об охране атмосферного воздуха" обсудили на заседании рабочей группы в областной думе.
Обновлено в 22:17
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Полиция Северной Ирландии сообщила о стрельбе на северо-западе региона. В результате был убит один человек - 29-летняя женщина.
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Обновлено в 20:54
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
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По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
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Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено в 11:30
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Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
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Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
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Газификация Южно-Сахалинска разрушает места отдыха горожан.
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