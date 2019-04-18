В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефтиРИА Новости 12:03

В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти

Наука Ученые установили, какое давление снижать не нужно Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.

Кино Никита Михалков вышел на сцену ММКФ после двух операций Никита Сергеевич, поцеловав председателя жюри, режиссера Ким Ки Дука, признался в том, что ему сделали две операции.

Политика Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».

Происшествия Наркоторговец хранил 110 тысяч доз кокаина на кладбище в Риме Стражи порядка изъяли 110 тысяч расфасованных и готовых к продаже доз запрещенного вещества и пистолет, информирует Rai News 24.

Футбол Определились все полуфиналисты Лиги Европы Финал турнира пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку. Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.

Армия и оружие Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара Военная прокуратура Ливии в четверг выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего наступающей на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает правительство национального согласия страны на странице в фейсбуке.

Происшествия Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении По ходатайству следствия столичный суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.

Гаджеты Samsung может начать производство GPU для дискретных видеокарт Intel Специалисты предполагают, что компании могут заключить контракт, в рамках которого Samsung будет производить GPU для будущих дискретных видеокарт Xe.

Происшествия Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.

Гаджеты «Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.

Экономика В России могут ввести новый экологический налог Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.

Политика Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.

Политика Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины По данным группы «Рейтинг», в выборах намерены участвовать около 80 процентов избирателей Украины.

Общество Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.

Происшествия Женщина стала жертвой стрельбы в Северной Ирландии Полиция Северной Ирландии сообщила о стрельбе на северо-западе региона. В результате был убит один человек - 29-летняя женщина.

Политика ВОЗ призвала не принимать антибиотики «для профилактики» В очень бедных странах, где нет водопроводной воды, чистой воды, иногда женщинам, которые должны родить, дают антибиотики.

Космос В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.

Музыка Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.

Авто Toyota представила новый ProAce City Выпускать Toyota ProAce City будут в нескольких модификациях, зависящих от длины (4,4 и 4,7 метра) и типа кузова (фургон, грузопассажирский фургон и пассажирский фургон).

Авто Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.

Политика Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.

Общество Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.

Происшествия Названа новая причина пожара в Нотр-Даме Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.