Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефтиРИА Новости 12:03

В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
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