Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефтиРИА Новости 12:03

В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти

РИА Новости15:47

«Укртатнафта» заявила о возможном коллапсе на топливном рынке из-за санкций России

Коммерсантъ14:39

Украинцев предупредили о коллапсе из-за запрета России на экспорт нефти

Lenta.ru12:37

На Украине заявили об угрозе коллапса без российской нефти

Известия13:35

В Киеве заявили об угрозе экономического коллапса без нефти из России

RT на русском13:39

В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти

РБК12:04

На Украине заявили о коллапсе после новых санкций России

Московский Комсомолец11:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 18:00, Ашберн
Шоу-бизнес

Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой

Обновлено в 10:54
Происшествия

Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 16:07
Авто

Mercedes GLS представлен официально

Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Футбол

Футболист «Спартака» Гулиев извинился за драку с пешеходом

Автомобиль футболиста задел пешехода, после чего Гулиев вышел из него и стал избивать гражданина США.
Обновлено в 10:56
Общество

Михалков рассказал о своем самочувствии после операции

Режиссер Никита Михалков перенес две операции на бедре, из-за чего не сможет стоять на красной ковровой дорожке во время торжественного открытия 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 17:05
Общество

Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой

Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой В качестве своих "козырей" обладатель "рук-базук" из Пятигорска назвал молодой возраст, гладкую кожу и способность все делать медленно.
Обновлено в 05:35
Политика

Зеленский представил будущую президентскую команду

Обновлено в 15:32
Политика

Доклад Мюллера назвали победой Трампа

Доклад прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году назвали победой президента Дональда Трампа.
Обновлено в 11:40
Футбол

«Айнтрахт» забил два безответных мяча «Бенфике» и вышел в полуфинал ЛЕ

В первом матче соперников, который состоялся на прошлой неделе в Португалии, «Бенфика» добилась победы со счетом 4:2. Таким образом, по сумме двух встреч в полуфинал турнира вышел «Айнтрахт».
Обновлено в 16:57
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Футбол

Капелло: «Летом „Реал“ планирует потратить 500 млн евро на трансферы»

Обновлено в 12:25
Политика

Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»

Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49
Авто

Hyundai представила новый седан Sonata

Новый седан Hyundai Sonata получит гибридную силовую установку 2.0L, 2.0T и 2.4L. В продаже модель появится до конца 2019 года.
Обновлено 16 апреля в 04:46
Гаджеты

Названы самые успешные игровые консоли всех времён

Ресурс IGN составил топ-15 самых популярных моделей игровых консолей.
Обновлено в 09:22
Футбол

Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст

Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 16:42
Здоровье

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком

Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Авто

Toyota представила новый ProAce City

Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено в 11:14
Экономика

X5 Retail Group в I квартале увеличила выручку на 15,3%

Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", увеличила чистую розничную выручку в январе-марте 2019 года на 15,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 404,116 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:04
Авто

Названы регионы России, лидирующие по продажам подержанных автомобилей

Обновлено в 02:47
Армия и оружие

Конструктор рассказал об «отказе» во время первого полета Ил-112

Обновлено вчера в 09:04
Политика

Мексика осудила новые санкции США против Кубы

Мексика осудила новые американские санкции в отношении Кубы и пообещала принять меры для защиты своих компаний.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено в 14:48
Происшествия

Крыша дома на Радищева рухнула в квартиру

В доме № 32 по улице Радищева из-за обрушения кровли пострадала четырехкомнатная квартира, находящаяся на четвертом этаже здания.
Обновлено в 14:56
Происшествия

Три альпиниста мирового класса погибли в Скалистых горах Канады

Три известных профессиональных альпиниста пропали без вести и предположительно погибли после схода лавин в Скалистых горах Канады, сообщает Reuters.
Обновлено в 16:22
Кино

Актриса из «Облачного атласа» Майя-Лесия Нэйлор умерла в 16 лет

Британская актриса, звезда фильма «Облачный атлас» Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.
Обновлено в 04:01
Политика

В Москву с необъявленным визитом прибыла советник Трампа по России

В Москву прибыла делегация Белого дома, которую возглавляет советник президента США Дональда Трампа и директор по вопросам России и Евразии Совета по национальной безопасности Фиона Хилл.
Обновлено вчера в 22:52
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Футбол

Стало известно, когда на стадионе «Динамо» будет готово поле

«Появились первые всходы, в начале мая планируем прошить поле и ожидаем полную готовность поля к 20 числам мая», — сказал Лунтовский.
Обновлено в 06:36
Авто

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие версии модели.
Обновлено в 10:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное