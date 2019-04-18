Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефтиРИА Новости 12:03
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Читать в источнике
Оценить335
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 18:00, Ашберн
Шоу-бизнес
Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой
Обновлено в 10:54
Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
Обновлено в 16:07
Авто
Mercedes GLS представлен официально
Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев извинился за драку с пешеходом
Автомобиль футболиста задел пешехода, после чего Гулиев вышел из него и стал избивать гражданина США.
Обновлено в 10:56
Общество
Михалков рассказал о своем самочувствии после операции
Режиссер Никита Михалков перенес две операции на бедре, из-за чего не сможет стоять на красной ковровой дорожке во время торжественного открытия 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 17:05
Общество
Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой
Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой В качестве своих "козырей" обладатель "рук-базук" из Пятигорска назвал молодой возраст, гладкую кожу и способность все делать медленно.
Обновлено в 05:35
Политика
Зеленский представил будущую президентскую команду
Обновлено в 15:32
Политика
Доклад Мюллера назвали победой Трампа
Доклад прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году назвали победой президента Дональда Трампа.
Обновлено в 11:40
Футбол
«Айнтрахт» забил два безответных мяча «Бенфике» и вышел в полуфинал ЛЕ
В первом матче соперников, который состоялся на прошлой неделе в Португалии, «Бенфика» добилась победы со счетом 4:2. Таким образом, по сумме двух встреч в полуфинал турнира вышел «Айнтрахт».
Обновлено в 16:57
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Политика
Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»
Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49
Авто
Hyundai представила новый седан Sonata
Новый седан Hyundai Sonata получит гибридную силовую установку 2.0L, 2.0T и 2.4L. В продаже модель появится до конца 2019 года.
Обновлено 16 апреля в 04:46
Гаджеты
Названы самые успешные игровые консоли всех времён
Ресурс IGN составил топ-15 самых популярных моделей игровых консолей.
Обновлено в 09:22
Футбол
Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст
Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 16:42
Здоровье
Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком
Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено в 11:14
Экономика
X5 Retail Group в I квартале увеличила выручку на 15,3%
Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", увеличила чистую розничную выручку в январе-марте 2019 года на 15,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 404,116 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Конструктор рассказал об «отказе» во время первого полета Ил-112
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Мексика осудила новые санкции США против Кубы
Мексика осудила новые американские санкции в отношении Кубы и пообещала принять меры для защиты своих компаний.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Крыша дома на Радищева рухнула в квартиру
В доме № 32 по улице Радищева из-за обрушения кровли пострадала четырехкомнатная квартира, находящаяся на четвертом этаже здания.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Три альпиниста мирового класса погибли в Скалистых горах Канады
Три известных профессиональных альпиниста пропали без вести и предположительно погибли после схода лавин в Скалистых горах Канады, сообщает Reuters.
Обновлено в 16:22
Кино
Актриса из «Облачного атласа» Майя-Лесия Нэйлор умерла в 16 лет
Британская актриса, звезда фильма «Облачный атлас» Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.
Обновлено в 04:01
Политика
В Москву с необъявленным визитом прибыла советник Трампа по России
В Москву прибыла делегация Белого дома, которую возглавляет советник президента США Дональда Трампа и директор по вопросам России и Евразии Совета по национальной безопасности Фиона Хилл.
Обновлено вчера в 22:52
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Футбол
Стало известно, когда на стадионе «Динамо» будет готово поле
«Появились первые всходы, в начале мая планируем прошить поле и ожидаем полную готовность поля к 20 числам мая», — сказал Лунтовский.
Обновлено в 06:36
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие версии модели.
Обновлено в 10:21