Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефтиРИА Новости 12:03

В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
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В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти

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РБК12:04

«Укртатнафта» заявила о возможном коллапсе на топливном рынке из-за санкций России

Коммерсантъ14:39
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Шоу-бизнес

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Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой В качестве своих "козырей" обладатель "рук-базук" из Пятигорска назвал молодой возраст, гладкую кожу и способность все делать медленно.
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Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме

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Выручка ретейлера X5 Retail Group в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,3% и составила 404,1 млрд рублей.
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не уверен, получится ли у него пожать руку президенту Украины Петру Порошенко, обещавшему рубить коррупционерам руки.
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Сборная России одолела Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ

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Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения.
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Нападающий клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников может пропустить остаток серии плей-офф первого раунда с «Вашингтон Кэпиталз» (1-2).
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