Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефтиРИА Новости вчера в 12:03

В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
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В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти

РИА Новостивчера в 23:23

«Укртатнафта» заявила о возможном коллапсе на топливном рынке из-за санкций России

Коммерсантъвчера в 14:39

На Украине заявили о коллапсе после новых санкций России

Московский Комсомолецвчера в 11:54

На Украине заявили об угрозе коллапса без российской нефти

Известиявчера в 13:35

Украинцев предупредили о коллапсе из-за запрета России на экспорт нефти

Lenta.ruвчера в 12:37

В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти

РБКвчера в 12:04

В Киеве заявили об угрозе экономического коллапса без нефти из России

RT на русскомвчера в 13:39
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Политика

Порошенко созвал заседание СНБО по Приватбанку

Как написал сам украинский лидер в Твиттере, на заседании, которое начнется в 21:00 сегодня, будут рассмотрены риски и угрозы из-за ситуации, сложившейся с Приватбанком.
Обновлено вчера в 13:34
Шоу-бизнес

Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина

Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.
Обновлено вчера в 06:31
Армия и оружие

Франция отправит танки и сотни солдат к российской границе

Обновлено в 01:49
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Отсутствие завтрака и ужин перед сном увеличивают вероятность повторного инфаркта и ранней смерти в четыре-пять раз в течение месяца после сердечного приступа, предупредили специалисты Европейского общества кардиологов, ссылаясь на первое исследование, которое оценивало "нездоровые формы поведения у пациентов с острыми коронарными синдромами".
Обновлено в 00:40
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено вчера в 16:26
Гаджеты

Опубликованы фото разобранного смартфона Samsung Galaxy Fold

В сети появились первые фотографии разобранного складного смартфона Samsung Galaxy Fold, первую партию которого уже распродали.
Обновлено вчера в 10:33
Музыка

Конкурс «Московская весна а cappella» состоится на 51 площадке

Международный фестиваль и конкурс исполнителей «Московская весна a cappella» пройдет в городе с 1 по 12 мая.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Пожар на крыше 5-этажного дома в Канске потушен: никто не пострадал

Спасатели эвакуировали 55 жильцов, среди них 10 детей. С огнём боролись 84 пожарных и 22 единицы техники. По данным МЧС, никто не пострадал.
Обновлено в 01:19
Экономика

Реальные доходы россиян снизились при новой методике расчета

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в России в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 09:14
Религия

Православные готовятся встретить Вербное воскресенье

Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Политика

Тимошенко рассказала, что Порошенко просил голосовать за него

Обновлено вчера в 13:38
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 15:36
Космос

Фестиваль любителей астрономии пройдет в стенах ИКИ РАН

Обновлено в 00:38
Общество

У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей

Обновлено вчера в 13:58
Политика

Доклад Мюллера стал бестселлером

Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.
Обновлено вчера в 22:36
Экономика

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено вчера в 07:16
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Политика

В Раде рассказали о желании Порошенко стать премьер-министром

Президент Украины Петр Порошенко наметил для себя новый план и намеревается стать премьер-министром страны.
Обновлено в 01:29
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone за 6 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» в течение 15 минут продавал смартфоны в десять раз дешевле, чем обычно. Сбоем успели воспользоваться покупатели.
Обновлено вчера в 11:04
Здоровье

В Японии выпишут из больницы младенца, родившегося с весом 258 граммов

Обновлено в 00:38
Происшествия

Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова

Опубликовано видео задержания трех соратников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.
Обновлено вчера в 04:09
Политика

Znak.com попросил Генпрокуратуру проверить работу Госдумы

Редакция Znak.com обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой провести проверку возможных нарушений в работе Государственной думы РФ.
Обновлено вчера в 10:06
Путешествия

Названы российские города с самыми дешевыми отелями

Обновлено вчера в 04:43
Происшествия

В Северной Ирландии произошла стрельба

Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в понедельник вечером в городе Крегган в провинции Ольстер в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 20:33
Общество

Без права на ошибку: правила сдачи экзамена в ГИБДД могут ужесточить

Граждан России, которые сдают экзамен на получение водительского удостоверения, могут лишить права на ошибку при ответах по теоретической части экзамена.
Обновлено в 00:58
Хоккей

Воробьев рассказал о планах сборной на чемпионат мира

Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2). По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли».
Обновлено вчера в 16:15
Политика

Эстония планирует полностью отказаться от русских школ

В Эстонии планируют в будущем полностью отказаться от русских школ – об этом в беседе с «Коммерсантом» рассказала президент страны Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына

Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено вчера в 15:03
Хоккей

Гол Овечкина, сравнявший счёт с «Каролиной», попал на видео

Обновлено вчера в 22:28
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