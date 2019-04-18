В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефтиРИА Новости вчера в 12:03

В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти

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