В Киеве рассказали об угрозе для украинской ГТСРИА Новости 14:00

"Укртрансгаз" предупредил об угрозе приостановки работы украинской газотранспортной системы. Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд. При этом общая задолженность за март — апрель составила около 155 миллионов долларов.

В Киеве рассказали об угрозе для украинской ГТС

Общество Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми Основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова считает высказывания телеведущей Елены Малышевой, которая назвала детей с умственной отсталостью кретинами, неэтичными и оскорбительными.

Экономика Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.

Политика Володин поддержал идею изъятия у чиновников незаконных доходов Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у государственных служащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения.

Общество В России введут гибкий отпуск по уходу за ребенком Сергей Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ, рассказал о своей инициативе предоставить женщинам гибкий отпуск по уходу за ребенком.

Авто Автомобили LADA подорожают на рынке Беларуси В Беларуси LADA входит в число лидеров рынка, а модель Vesta является самым продаваемым новым автомобилем в стране согласно данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

Шоу-бизнес Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с рязанскими фанатами Вчера, 13 июня, в соцсети «Instagram» Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал видеоролик с рязанского концерта.

Происшествия ОМОН задерживает посетителей «Ямы» по указанию активистов «Лев против» Активисты «Лев против» уже приходили в «Яму» 1 и 7 июня. В первый их визит между активистами и присутствующими произошел конфликт.

Происшествия Российский сноубордист застрелен в США Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.

Политика Британия обвинила Иран в атаке на танкеры Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры. В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.

Игры В Cyberpunk 2077 игроки смогут создать персонажа-трансгендера CD Projekt RED (компания-разработчик игры) хочет, чтобы у игроков была полная свобода при создании своего персонажа.

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.

Происшествия В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности Мужчине предъявлено обвинение в убийстве сторожа, совершенном в 1979 году в Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.

Политика Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл потребовали от няни соблюдения секретности Принц Гарри и Меган Маркл требуют от няни своего сына Арчи соблюдения секретности.

Шоу-бизнес Стало известно имя нового избранника Ани Лорак СМИ рассекретили имя предполагаемого бойфренда 40-летней украинской певицы Ани Лорак.

Транспорт На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».

Экономика Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).

Гаджеты Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1 Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России.

Здоровье Названа смертельная опасность синяков Врачи рассказали, что синяки могут быть смертельно опасными для человека. Иногда они становятся симптомами рака.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.