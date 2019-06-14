В Киеве рассказали об угрозе для украинской ГТСРИА Новости 14:00

"Укртрансгаз" предупредил об угрозе приостановки работы украинской газотранспортной системы. Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд. При этом общая задолженность за март — апрель составила около 155 миллионов долларов.

В Киеве рассказали об угрозе для украинской ГТС

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