Политика
В Киеве рассказали о большом провале Украины из-за «Северного потока — 2»РИА Новости вчера в 23:02
Депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Вадим Ивщенко назвал строительство российского газопровода "Северный поток — 2" большим провалом украинской дипломатии.
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Депутат Рады Ивченко охарактеризовал «Северный поток-2» как «огромный провал» Украины
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