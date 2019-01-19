Политика
В Киеве рассказали, как на Украину попадает российская нефтьРИА Новости вчера в 22:45
Украина покупает российскую нефть через Белоруссию, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала "112 Украина".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Происшествия
Найдено тело летчика разбившегося Су-34
Обновлено вчера в 13:26
Авто
Назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей в Москве за 2018 год
Рейтинг самых популярных в Москве новых автомобилей в ушедшем году возглавил KIA Rio. Было продано 13 тысяч экземпляров.
Обновлено в 03:13
Авто
Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%
Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено вчера в 07:13
Путешествия
Власти Бали введут налог для иностранных туристов
Обновлено в 01:29
Происшествия
Пожар на складе в Благовещенске потушен
Крупный пожар на складе с полистиролом в Благовещенске ликвидирован, пострадавших нет. Пожарные проводят проливку, передает ТАСС.
Обновлено в 01:51
Экономика
На Ровенской АЭС отключился энергоблок №3 из-за срабатывания защиты
Обновлено в 03:09
Транспорт
В Москве на Ферганской улице второй раз за неделю просел грунт
Участок Ферганской улицы в Москве временно перекрыли второй раз на этой неделе. Об этом сообщается в Twitter Московского транспорта.
Обновлено в 00:50
Общество
Скончался самый богатый житель Филиппин по версии Forbes
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
СNBC: Россия успешно испытала систему ПРО «Нудоль»
Американский телеканал отмечает, что, по данным разведки США, российская система "Нудоль" будет выполнять именно противоспутниковые миссии, причем в 2018 году она была испытана дважды, а всего систему тестировали семь раз.
Обновлено в 02:37
Культура
В США умер сатирик Семен Лившин
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Из Болгарии экстрадировали в США российского гражданина
Гражданина России А. Жукова экстрадировали из Болгарии в Соединенные Штаты по обвинениям в кибермошенничестве в крупных размерах, сообщает пресс-служба посольства РФ в США.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
Коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн украли в США
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
В Москве обокрали квартиру экс-главы Приморья
Квартиру бывшего губернатора Приморского края Сергея Дарькина обокрали в Москве на 7,5 млн рублей.
Обновлено в 03:22
Общество
В ночь на Крещение над Москвой прошла снежная гроза
Снежная гроза разразилась в ночь на Крещение в небе над Москвой, сообщают 19 января очевидцы природного явления в социальных сетях.
Обновлено вчера в 23:40
Авто
Представлено обновленное семейство Ford Mondeo
Обновлено вчера в 05:54
Общество
Саудовским женщинам разрешили самостоятельно выбирать способ родов
Обновлено в 02:52
Происшествия
В украинских Сумах произошел взрыв в кафедральном соборе
В кафедральном Спасо-Преображенском соборе украинского города Сумы прогремел взрыв, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
В результате взрыва трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человек
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Суд в субботу изберет меру пресечения Насте Рыбке и Алексу Лесли
Нагатинский суд Москвы, как ожидается, в субботу рассмотрит вопрос о мере пресечения для Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Алексея Кириллова (Алекс Лесли), которые были задержаны накануне по делу о вовлечении в занятие проституцией.
Обновлено вчера в 09:32
Религия
В Риге сообщили об отмене крещенских купаний
В Латвийской православной церкви (ЛПЦ) сообщили, что крещенские купания в Риге отменили в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Обновлено вчера в 20:31
Теннис
Медведев вышел в четвертый круг Australian Open
В следующем круге Медведев, последний из оставшихся представителей России в мужской сетке турнира, сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (1) и Денисом Шаповаловым (25) из Канады.
Обновлено в 00:16
Общество
В Чувашии попросили списать долги за газ по примеру Чечни
Депутат Государственного совета Чувашии Константин Степанов попросил прокуратуру списать задолженность жителей региона за газ, как это было сделано в Чечне.
Обновлено вчера в 16:02
Общество
В Чечне жителям списали более 9 млрд рублей долгов за газ
В Чеченской Республике местным жителям списали более девяти миллиардов рублей долгов за газ.
Обновлено вчера в 01:48
Общество
Астрономы рассказали, как будет проходить полное лунное затмение
Обновлено вчера в 08:17
Авто
В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera
Обновлено вчера в 10:46
Музыка
Архив группы «Гражданская оборона» выставят на торги
Обновлено в 02:10
Экономика
Минтранс надеется, что рост цен на авиабилеты удастся удержать
Минтранс надеется, что рост стоимость авиабилетов удастся удержать, хотя это будет очень непросто.
Обновлено в 02:50
Здоровье
Ученые предложили диету для спасения человечества
Ученые рассказали, что человечеству необходимо сократить потребление мяса до 7 г в день для того, чтобы спасти планету и сократить преждевременную смертность, передает телеканал Sky News.
Обновлено в 02:11
Интернет
Facebook тестирует новую секретную соцсеть для подростков
Компания Facebook уже несколько месяцев занимается разработкой нового приложения LOL, ориентированное на подростков.
Обновлено в 01:10
Политика
Зеленский рассказал о встрече с Порошенко
Актер, шоумен и лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, заявивший о намерении баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году, рассказал, что встречался с главой украинского государства Петром Порошенко и обсуждал с ним свои президентские амбиции.
Обновлено в 03:08