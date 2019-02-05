Политика

В Киеве раскрыли «разваливающий Украину миф»РИА Новости вчера в 22:10

Субсидии для оплаты коммунальных услуг — "огромный миф", который разваливает экономику Украины, заявил бывший министр ЖКХ страны Алексей Кучеренко в эфире телеканала NewsOne.
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В Киеве заявили, что льготы на оплату «коммуналки» разваливают Украину

Царьградвчера в 23:32

Бывший министр рассказал о «мифе», который разваливает Украину

Life.ruвчера в 23:48

На Украине раскрыли «разваливающий страну» миф

Газета.Ruвчера в 23:36

Бывший украинский министр развенчал «огромный миф»

RT на русскомвчера в 23:49

Экс-министр раскрыл главный миф властей Украины

News.ruвчера в 23:08

Иллюзия стабильности: на Украине признали, что экономику разрушает «огромный миф»

РЕН ТВвчера в 22:57

В Киеве раскрыли «разваливающий Украину миф»

РИА Новостивчера в 22:10
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Происшествия

Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в центре Москвы

Обновлено 03 февраля в 21:33
Общество

Россиян пообещали избавить от «поверочного рабства» со счетчиками воды

Необходимостью регулярно проводить проверку счетчиков воды активно пользуются мошенники.
Обновлено вчера в 19:53
Армия и оружие

Японские СМИ признали Курилы идеальным местом для ракет США

Обновлено вчера в 20:08
Общество

На Гавайях хотят запретить продажу сигарет лицам младше 100 лет

Законодательное собрание штата Гавайи рассматривает законопроект о постепенном повышении возраста продажи сигарет до 100 лет к 2024 году.
Обновлено вчера в 17:46
Экономика

Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск за растрату ₽34 млрд

Следственный комитет России объявил в розыск бывшего главу правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, ведомство проводит масштабное расследование в отношении него.
Обновлено вчера в 14:43
Общество

Михалков назвал овцами участниц шоу Comedy Woman

Российский режиссер Никита Михалков возмутился шутками участниц телешоу Comedy Woman о советском генерале Дмитрии Карбышеве и назвал артисток овцами.
Обновлено вчера в 15:33
Общество

IKEA начнет сдавать свою мебель в аренду

Шведская мебельная компания IKEA начнет сдавать мебель в аренду.
Обновлено вчера в 14:34
Авто

Названы цены на Mercedes B-Class для российского рынка

Стали известны цены на Mercedes B-Class для автомобильного рынка России. Об этом заявили представители компании.
Обновлено вчера в 23:46
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Общее количество автомобилей, которые в минувшем году были объявлены в розыск, составило свыше 26 тысяч, что на 21% меньше в сравнении с показателями 2017 года, сообщает Inforeactor.
Обновлено вчера в 11:57
Экономика

Центробанк запустил робота по поиску финансовых пирамид

Обнаружением нелегальных финаносвых пирамид в интернете занимается робот, запущенный Центробанком во второй половине 2018 года.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Париже

Обновлено вчера в 21:55
Общество

В школах города отменили занятия из-за морозов

«Сегодня, 5 февраля 2019 года, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия для учеников 1-11 классов школ города, которые обучаются в первую смену», — сообщили в управлении образования.
Обновлено вчера в 19:39
Общество

Криптобиржа не может вернуть деньги клиентам из-за смерти владельца

Клиенты криптобиржи QuadrigaCX не могут вернуть свои деньги - причиной этому стала внезапная кончина 30-летнего владельца сервиса Джеральда Коттена.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия

Прокуратура объяснила секретность дела о гибели группы Дятлова

Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

На Кубани чиновник выдал сиротам квартиры в бараке для заключенных

Обновлено вчера в 21:09
Экономика

Половину покупок в России оплатили картами

Доля безналичного расчета в январе 2019 года в России выросла до 50%.
Обновлено вчера в 18:09
Интернет

В WhatsApp появилась новая функция защиты

Мессенджер WhatsApp разработал дополнительную функцию защиты для пользующихся гаджетами, произведенными корпорацией Apple.
Обновлено вчера в 15:30
Авто

BMW выпустит спецверсию купе 8-Series

Специальная версия, названная First Edition, сделана на базе самой мощной модификации — BMW M850i xDrive Coupe.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия

В Австралии во дворе частного дома упал самолет

В Австралии легкомоторный самолет упал во дворе частного жилого дома, сообщает телеканал ABC.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

В Саратове задержали главу комитета по управлению имуществом

Обновлено вчера в 10:05
Происшествия

В Альбукерке произошел взрыв у торгового центра

Обновлено вчера в 18:41
Происшествия

В Канаде три человека погибли при сходе с рельсов товарного поезда

Товарный поезд сошел с рельсов в Канаде, в результате чего погибли три человека.
Обновлено вчера в 19:09
Политика

Российские власти радикально меняют стратегию контроля за интернетом

Аналитики Международной «Агоры» делают вывод о фундаментальном повороте государственной политики в сфере интернета: от блокировки интернет-провайдеров и массового уголовного преследования рядовых пользователей – к попытке установить контроль над глобальными платформами, имеющими доступ к информации о пользователях и реальную возможность ограничивать распространение информации.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

Продукты обеспечат знаком гарантии от недовеса и недолива

Знак будет гарантировать, что объем расфасованной продукции находится в пределах допустимой погрешности и соответствует фактически заявленному, рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия

В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства Немцова

Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил в интервью газете "Коммерсант" об "определенных подвижках" следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве.
Обновлено вчера в 14:46
Культура

Мария Степанова стала лауреатом литературной премии «НОС»

Церемония награждения лауреатов премии «НОС» прошла в Москве этим вечером.
Обновлено вчера в 14:32
Политика

Порошенко прикажет не допускать наблюдателей из России на выборы

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ Госпогранслужбе не впускать в страну российских наблюдателей на выборы главы государства, которые состоятся в конце марта.
Обновлено вчера в 17:10
Авто

KIA представит в апреле новый компактный кроссовер

Компания KIA представит в апреле на автосалоне в Нью-Йорке свой новый компактный кроссовер.
Обновлено вчера в 23:36
Космос

Астронавтам МКС пришлось устранять прорыв в туалете

Из уборной вылилось порядка 10 литров жидкости, которую астронавтам пришлось собирать всеми подручными средствами.
Обновлено вчера в 07:19
Политика

Прокуратура Нью-Йорка проверит расходы на инаугурацию Трампа

Прокуратура американского штата Нью-Йорка намерена запросить документы о расходах на инаугурацию президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 22:18
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