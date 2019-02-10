Происшествия
В Киеве радикалы обстреляли фейерверками дом АваковаКомсомольская правда вчера в 22:00
В Киеве нападению подвергся дом министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. радикалы обстреляли жилище главы МВД из фейерверков. Видео акции было выложено на YouTube. На кадрах видно, что на улице собрались около 20 человек.
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Общество
«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
Обновлено в 00:25
Политика
Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне
В русский монастырь на Афоне не пустили епископа новой украинской церкви Павла Юристого. Об этом 9 февраля сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:00
Политика
На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию
Российские пограничники стали безосновательно отказывать во въезде украинским гражданам, об этом в эфире канала "112" заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Участница Comedy Woman извинилась за шутку о генерале
Обновлено в 03:36
Авто
Названы самые удобные автомобили на российском рынке
Обновлено в 00:03
Кино
Дядя Федор нашел свою любовь в новой серии «Простоквашино»
Новые серии мультсериала студия начала выкладывать еще весной 2018 года.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Во французском Лионе в булочной прогремел взрыв
Обновлено вчера в 17:56
Общество
На аукционе в Нюрнберге не нашлось желающих купить картины Гитлера
Пять картин, авторство которых приписывается рейхсканцлеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, не были проданы на аукционе в Нюрнберге.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В Кургане при пожаре в гостинице спасли пять человек
Обновлено в 00:42
Политика
CNN связал политику Трампа с российской рыбой в школах США
Телеканал CNN связал политику президента США Дональда Трампа с ситуацией, при которой американские школьники едят в столовых рыбные палочки, производимые из рыбы, преимущественно выловленной в России.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Британский рэпер Cadet погиб в ДТП
Обновлено в 00:56
Общество
Психолог назвала основную опасность соцсетей
"Технофобия утихнет, и станет ясно, что есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, а есть те, кому нужно научиться управлять своим временем, поведением и использованием технологий для достижения своих целей", - считает Ратледж.
Обновлено в 01:42
Общество
Курсанты военно-морского института в Петербурге пожаловались на поборы
«Специальная комиссия проверит информацию, опубликованную радиостанцией «Говорит Москва» со ссылкой на неназванных курсантов Санкт-Петербургского военно-морского института, о возможных фактах нарушения уставного порядка в учебном заведении», — приводит слова командования ВМФ портал URA.RU.
Обновлено в 03:13
Общество
Оззи Осборна перевели в палату после интенсивной терапии
Британский рок-музыкант Оззи Осборн, госпитализированный в США с подозрением на воспаление легких, переведен в палату после лечения в отделении интенсивной терапии и будет выписан на этой неделе.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
Венесуэла переводит счета нефтяных компаний в Газпромбанк
Нефтяная компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.
Обновлено вчера в 19:49
Общество
Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Отца юного хоккеиста ранили в голову во время матча в Москве
В Москве в районе Медведково во время матча хоккейных юношеских команд "Северная Звезда" и "Дмитров" произошел конфликт между родителями двух десятилетних игроков.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области
В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар произошел в частном доме.
Обновлено вчера в 14:48
Культура
Названа новая версия смерти Децла
Российский продюсер и певец, бывший руководитель группы «Ласковый май» Андрей Разин в эфире программы «Выход в люди» (12+) на телеканале «Россия 1» озвучил новую версию смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого).
Обновлено в 01:46
Авто
Ford поднял цены на семейство Focus и кроссовер Kuga в РФ
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Ульяновске
Два человека погибли и пятеро пострадали в результате аварии в центре Ульяновска. Об этом сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 01:53
Политика
Глава НАСА планирует приехать в Россию на встречу с Рогозиным
Ранее в НАСА подтвердили, что руководитель управления готов посетить Россию или Байконур в ближайшие месяцы после того, как американская сторона попросила отложить запланированный ранее визит главы Роскосмоса в США.
Обновлено в 01:12
Спорт
На чемпионате Европы российские саночники спели гимн страны а капелла
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
На Сахалине горит торговый центр «Океан»
В торговом центре «Океан» города Оха Сахалинской области начался пожар, сообщает 10 февраля пресс-служб регионального ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко
Активистов и журналистов постоянно преследовала полиция в ходе подготовки мероприятия и из-за полиция моментально разогнала граждан и задержали активиста Владимира Казаченко.
Обновлено вчера в 15:01
Здоровье
Названы семь простых способов оздоровить кишечник
Британские диетологи назвали семь простых правил оздоровления кишечника.
Обновлено вчера в 11:02
Музыка
Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки
Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.
Обновлено вчера в 02:29
Политика
Россия подготовила собственный проект резолюции СБ ООН по Венесуэле
Россия подготовила собственный проект резолюции по урегулированию в Венесуэле и намерена внести его в Совет Безопасности (СБ) ООН.
Обновлено вчера в 20:09