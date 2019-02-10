Происшествия
В Киеве радикалы обстреляли фейерверками дом АваковаКомсомольская правда вчера в 22:00
В Киеве нападению подвергся дом министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. радикалы обстреляли жилище главы МВД из фейерверков. Видео акции было выложено на YouTube. На кадрах видно, что на улице собрались около 20 человек.
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Экономика
Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк
Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.
Обновлено вчера в 18:12
Авто
Названы самые удобные автомобили
Пятерку самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке, выбрали эксперты портала SpeedMe.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Епископа украинской церкви не пустили в русский монастырь на Афоне
В доступе в Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне отказали епископу новой церкви Украины Павлу Юристому.
Обновлено в 00:35
Кино
Дядя Федор нашел свою любовь в новой серии «Простоквашино»
Новые серии мультсериала студия начала выкладывать еще весной 2018 года.
Обновлено в 02:55
Политика
На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию
Российские пограничники стали безосновательно отказывать во въезде украинским гражданам, об этом в эфире канала "112" заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Психолог назвала основную опасность соцсетей
"Технофобия утихнет, и станет ясно, что есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, а есть те, кому нужно научиться управлять своим временем, поведением и использованием технологий для достижения своих целей", - считает Ратледж.
Обновлено в 01:42
Общество
Курсанты Морского корпуса Петра Великого пожаловались на поборы
Морской корпус Петра Великого или Санкт-Петербургский военно-морской институт – старейшее высшее учебное заведение Санкт-Петербурга, которое готовит офицеров ВМФ.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Число погибших при обрушении дома в Стамбуле возросло до 21
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил в воскресенье, что число погибших при обрушении жилого здания в районе Картал в среду достигло 21 человека.
Обновлено в 04:37
Общество
Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Британский рэпер Cadet погиб в ДТП
Обновлено в 00:56
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Петербурге СК проводит проверку после падения наледи на девочку
Следственные органы проводят доследственную проверку после того, как девятилетняя девочка попала в больницу с травмами головы из-за падения наледи, сообщает в воскресенье ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 03:50
Общество
«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики
Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Оззи Осборна перевели в палату после интенсивной терапии
Британский рок-музыкант Оззи Осборн, госпитализированный в США с подозрением на воспаление легких, переведен в палату после лечения в отделении интенсивной терапии и будет выписан на этой неделе.
Обновлено вчера в 22:01
Музыка
Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки
Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии
Герцог Эдинбургский Филипп принял решение добровольно сдать свои водительские права после «тщательных раздумий» над аварией, в которую он попал в январе.
Обновлено вчера в 13:46
Общество
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве 11 февраля из-за ветра
Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе 11 февраля до "желтого".
Обновлено в 04:29
Общество
Оппозиция гуляет за счет мертвых детей
В нескольких городах оппозиция уже провела пикеты с плакатами в руках: «За слезинку замученного ребенка ответите» и «Российские власти пытают матерей».
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами
В Алуште из-за аварии в дельфинарии вода вместе с дельфинами вылилась на улицу. Об этом 9 февраля сообщила газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Ульяновске
В результате аварии в центре Ульяновска погибли два человека, сообщается на сайте регионального УМВД.
Обновлено в 03:15
Наука
В Западной сахаре обнаружены постройки неизвестной цивилизации
В Западной Сахаре исследователи Университета Восточной Англии Ник Брукс и Джоан Кларк обнаружили следы одной из древнейших цивилизации, сообщает «HispanTV».
Обновлено вчера в 04:38
Армия и оружие
Порошенко присвоил звания двум морякам, задержанным в Азовском море
Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание "лейтенант" двум моряками, задержанным в ноябре прошлого года в ходе инцидента в Керченском проливе за нарушение границы РФ.
Обновлено в 03:55
Здоровье
Названы пять простых способов оздоровить кишечник
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия
Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области
В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар произошел в частном доме.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Отца юного хоккеиста ранили в голову во время матча в Москве
В Москве в районе Медведково во время матча хоккейных юношеских команд "Северная Звезда" и "Дмитров" произошел конфликт между родителями двух десятилетних игроков.
Обновлено вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Медведева извинилась за шутку о генерале-герое войны
Актриса Наталья Медведева на страницах своего Instagram извинилась за шутку о генерале Дмитрии Карбышеве.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
В Израиле в ДТП с автобусом погибли два человека
Обновлено в 04:47