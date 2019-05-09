Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в КиевеТАСС 04:24

Тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", начали движение организованной колонной по центру Киева по случаю Дня Победы.

Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в Киеве

Общество Воздушная часть парада Победы отменена Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.

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