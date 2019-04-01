В Киеве прошли дебаты Порошенко и ЗеленскогоRT на русском 14:48

В пятницу, 19 апреля, на киевском стадионе «Олимпийский» состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины — Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Несмотря на специально принятый формат и две подготовленные сцены на противоположных концах футбольного поля, дискуссия развернулась на одной площадке.

В Киеве прошли дебаты Порошенко и Зеленского

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