Политика

В Киеве прошла акция против снятия блокады с ДонбассаИзвестия 17:32

У здания администрация президента Украины 10 июня прошла акция несогласных с предложением снять блокаду с Донбасса, пишет «Украинская правда». Отмечается, что между протестующими и полицией произошли столкновения.
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В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса

РИА Новости16:17

В Киеве прошла акция против снятия блокады с Донбасса

Известия17:32

Акция против снятия блокады с Донбасса в Киеве переросла в потасовку с полицией

ФАН17:31

Митинг против снятия блокады с Донбасса прошел в Киеве

Московский Комсомолец16:55

Акция против снятия блокады с Донбасса прошла в Киеве

News.ru18:23

На здание администрации Зеленского попытались повесить табличку «губернатор Малороссии»

Интерфакс15:05

"Остановим капитуляцию!" - под Администрацией президента в Киеве началась массовая акция протеста

Российский Диалог14:49
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Обновлено вчера в 16:00
Экономика

ИНТЕРВЬЮ - РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки

РЖД активно занимаются продвижением российских железнодорожных технологий на зарубежные рынки и планируют увеличивать выручку от такой деятельности, работая по ряду направлений, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ первый заместитель гендиректора компании Александр Мишарин.
Обновлено в 20:20
Технологии

Сотрудникам Intel и Qualcomm запретили общаться с коллегами из Huawei

Запрет на общение с сотрудниками Huawei ввели крупнейшие мировые технологические компании в связи с попаданием китайского производителя телекоммуникационного оборудования в «черный список» США, сообщает 10 июня Reuters.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Мотоциклист погиб в аварии с внедорожником в Чите

Обновлено в 20:28
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 10-летием

Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Ксении Бородиной Маруся.
Обновлено в 09:50
Авто

Стали известны сроки завершения разработки новых грузовых авто «Урал»

Андрей Собянин является начальником отдела маркетинга отечественного развивающегося предприятия и именно им были озвучены сроки окончания очередной линейки современных дорожных грузовых транспортных средств.
Обновлено в 12:08
Футбол

Футболист сборной Кипра назвал Россию серьёзным соперником

«Думаем только о том, как будем бороться с очень тяжёлым соперником», — заявил Кусулос.
Обновлено в 12:33
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено в 21:39
Армия и оружие

Источник сообщил о планах закупки почти ста вертолетов Ми-28НМ

Обновлено в 20:06
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Финансы

Сбербанк рассказал об условиях снижения ставок по ипотеке

Снижение ключевой ставки Банка России и замедление инфляции помогут снизить ставки по ипотеке.
Обновлено в 21:23
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 10 по 16 июня

Все ждут от вас квалифицированного совета.
Обновлено вчера в 03:35
Шоу-бизнес

Бритни Спирс восстанавливает силы на пляже в Майами

Восстанавливать силы и снимать стресс Бритни помогает не только свежий воздух, плавание и катание на гидроскутере.
Обновлено в 12:02
Финансы

Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти

Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Авто

Российский рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%

Обновлено в 08:10
Армия и оружие

Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35

Обновлено в 18:54
Шоу-бизнес

Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна

Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна Состояние продюсера ухудшилось.
Обновлено в 06:38
Футбол

СПАЛ продлил контракт с главным тренером

СПАЛ объявил о продлении трудового договора с главным тренером команды Леонардо Семпличи.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Зеленский отреагировал на пожар в психбольнице Одессы

Ранее сообщалось, что в Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено в 20:56
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Общество

Какой квас в Росконтроле назвали самым вкусным

По итогам проверки самые высокие баллы получил квас брендов «Русский дар», «Очаковский» и «Никола».
Обновлено в 06:22
Политика

Москалькова рассказала о реакции Путина на дело Голунова

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, встретившаяся в понедельник, 10 июня с главой государства Владимиром Путиным, сообщила, что президент положительно отреагировал на просьбу о расследовании фактов применения силы к журналисту "Медузы" Ивану Голунову, который в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 12:53
Авто

Первый электромобиль Mazda появится в 2020 году

По словам господина Акиры Марумото, первый электрокар Mazda будет анонсирован уже в 2020 году.
Обновлено в 11:18
Происшествия

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Обновлено в 17:00
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено в 13:48
Авто

В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов

С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено в 13:20
Финансы

Ипотека в России рекордно подорожала

Падение за год составило 10,5%. При этом генеральный директор экспертного бюро Олег Лагуткин отмечает, что график роста средней суммы по ипотеке неуклонно растёт, тогда как многие другие показатели имеют сезонные изменения.
Обновлено в 21:44
Происшествия

Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье

Российский мотоблогер Артем Болдырев, автор YouTube-канала Moto nexus, погиб в ДТП на 69-м километре трассы М-4 "Дон" в Московской области.
Обновлено в 21:19
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Кучма Леонид Данилович
Советский и украинский политический и государственный деятель. В 1992-1993 годах - премьер-министр Украины, в 1994-2005 годах - 2-й президент Украины. Академик Международной академии астронавтики.
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