В Киеве прошла акция против снятия блокады с ДонбассаИзвестия 17:32

У здания администрация президента Украины 10 июня прошла акция несогласных с предложением снять блокаду с Донбасса, пишет «Украинская правда». Отмечается, что между протестующими и полицией произошли столкновения.

В Киеве прошла акция против снятия блокады с Донбасса

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