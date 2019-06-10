В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с ДонбассаРИА Новости 16:17

В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса. Вскоре митинг перерос в потасовку с полицейскими, сообщило издание "Украинская правда".

В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса

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