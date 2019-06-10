Политика
В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с ДонбассаРИА Новости 16:17
В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса. Вскоре митинг перерос в потасовку с полицейскими, сообщило издание "Украинская правда".
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Общество
Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца
Обновлено в 16:17
Происшествия
Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»
Обновлено в 08:39
Футбол
Сборная Украины с минимальным счетом победила Люксембург на отборе Евро-2020
С минимальным счетом победу одержали хозяева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:51
Баскетбол
Раздевалку «Химок» обворовали во время игры с ЦСКА
Пока игроки «Химок» пытались затянуть финальную серию Единой лиги ВТБ против ЦСКА, их раздевалку обворовали — неизвестный молодой человек вынес деньги, часы, украшения.
Обновлено в 16:15
Футбол
Вскрылась связь между Зинченко и украинской журналисткой
Обновлено в 15:45
Музыка
Рэпер из Geto Boys умер от рака
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Кардашьян впервые показала новорождённого сына
Американская фотомодель и телеведущая Ким Кардашьян впервые показала новорождённого сына, которого выносила суррогатная мать.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима
Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Финансы
Майский уровень инфляции в Венесуэле превысил 900%
Инфляция в Венесуэле с начала года составила более 900%, сообщил депутат Национальной ассамблеи (парламента страны - ИФ) Анхель Альварадо.
Обновлено в 16:57
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Политика
Лавров призвал ПАСЕ восстановить права российской делегации
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, состоявшемся в преддверии летней сессии ассамблеи 24-28 июня, подчеркнул необходимость восстановления прав российской делегации в полном объеме.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Генпрокуратура истребовала на проверку дело Ивана Голунова
Генеральная прокуратура истребовала дело для проверки специального корреспондента интернет-издания «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Футбол
Испания разгромила Швецию, у Классона подозрение на «кресты»
Испания разгромила Швецию в матче отборочного турнира Евро-2020 - 3:0. Счет открыл с пенальти капитан команды Серхио Рамос, для которого игра стала 165-й за национальную команду.
Обновлено в 16:37
Армия и оружие
Советский белградец рассказал о причинах войны в Косово
Житель Белграда по имени Альберт рассказал о своих боевых действий во время Косовской войны и ее причинах.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Здоровье
В 2018 году рак диагностировали почти у 200 тыс. жителей России
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тыс. граждан России был обнаружен рак, сообщает 10 июня RT со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РФ.
Обновлено в 01:40
Футбол
Жоаозиньо продлил контракт с «Динамо»
Обновлено в 12:36
Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Игры
Все части Ведьмака и будущую Cyberpunk 2077 продают с большой скидкой
Сервис цифровой дистрибуции GOG, принадлежащий CD Projekt, запустил акцию Simply: RED .
Обновлено в 08:35
Общество
Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД
Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00