Политика

В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с ДонбассаРИА Новости 16:17

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В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса. Вскоре митинг перерос в потасовку с полицейскими, сообщило издание "Украинская правда".
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