Происшествия
Гей-парад в Киеве собрал 2,5 тыс. участниковГазета.Ru 03:52
Гей-парад в Киеве собрал 2,5 тысячи участников, передает УНИАН. Как отмечается, в центре Киева проходит "Марш равенства". Когда участники начали шествие, один человек бросился на них, однако полицейские отвели его в сторону.
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В Киеве в ходе «Марша равенства» несколько человек напали на его участников
Комсомольская правда05:16
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Шесть человек пострадали в результате ЧП с катером в Тверской области
Обновлено вчера в 17:47
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Восстанавливающийся после отравления жидкостью для очистки труб «Крот» Бари Алибасов стал героем шоу Малахова «Привет, Андрей!» – в студию музыкального продюсера вывезли в инвалидном кресле.
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Общество
Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»
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Авария на магистральном водоводе стала причиной того, что тысячи жителей Советского района Воронежа в период аномальной жары остались без питьевой воды.
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