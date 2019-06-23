Происшествия

Гей-парад в Киеве собрал 2,5 тыс. участниковГазета.Ru 03:52

Гей-парад в Киеве собрал 2,5 тысячи участников, передает УНИАН. Как отмечается, в центре Киева проходит "Марш равенства". Когда участники начали шествие, один человек бросился на них, однако полицейские отвели его в сторону.
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Участников киевского Марша равенства после шествия эвакуировала полиция

ТАСС05:27

В Киеве в ходе «Марша равенства» несколько человек напали на его участников

Комсомольская правда05:16

В Киеве состоялся Марш равенства в поддержку ЛГБТ

Эхо Москвы05:00

Полиция не зафиксировала нарушений во время «Марша равенства» в Киеве

РИА Новости05:30

В Киеве завершился «Марш равенства»

Говорит Москва05:32

Акция ЛГБТ-сообщества в центре Киева продлилась около часа

Интерфакс04:10

Участников гей-парада атаковали во время шествия в Киеве

Газета.Ru04:04
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Политика

Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день

Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
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Кудрявцева вывела Цымбалюк-Романовскую на чистую воду

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18 июня весь день Максим Галкин принимал поздравления.
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Армия и оружие

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На сайте Министерства обороны РФ появился раздел, посвященный защитникам Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны.
Обновлено 21 июня в 23:14
Экономика

В Ленобласти достроили четыре многоэтажки, брошенные «СУ-155»

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию четырех 14-этажных домов в поселке Янино Всеволожского района Ленинградской области.
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Кино

Такой разный мистер Коломбо: фотоподборка памяти Питера Фалька

Российскому зрителю артист запомнился в первую очередь как исполнитель роли лейтенанта Коломбо.
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Политика

В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения

Грузинское руководство детально изучает решение российских властей о временной приостановке прямого авиасообщения между странами, заявил РИА Новости спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.
Обновлено вчера в 09:29
Шоу-бизнес

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Армия и оружие

США провели кибератаку на ракетные системы Ирана

Как отмечает издание ссылаясь на свои источники, киберкомандование США тщательно планировало эту атаку длительное время.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В Подмосковье автомобиль BMW опрокинулся в кювет

Обновлено в 05:08
Единоборства

Боец UFC нокаутировал соперника за девять секунд

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UFC Europe. Голландский тяжеловес победил соперника за девять секунд.
Обновлено в 02:25
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Футбол

СМИ: в «Краснодар» может перейти еще один игрок из чемпионата Нидерландов

Обновлено в 04:26
Космос

Рогозин показал на видео строительство космодрома Восточный

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Twitter видео, на котором запечатлел разработку котлована под универсальный стартовый комплекс под ракету-носитель «Ангара».
Обновлено в 05:02
Общество

Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому

Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 04:40
Футбол

Эриксен может оказаться в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может стать игроком «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 02:39
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Футбол

«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Коломейцевым

"Локомотив" продлил контракты с защитником Владиславом Игнатьевым и хавбеком Александром Коломейцевым, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Путешествия

Определены самые популярные летом автобусные маршруты

Переезд из Москвы в Керчь переместился с десятой на 17 строчку в списке самых популярных, а Москва—Евпатория - опустился с девятого места на 51.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Шесть человек пострадали в результате ЧП с катером в Тверской области

Обновлено вчера в 17:47
Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

Алибасов выпал из инвалидного кресла на ток-шоу Малахова

Восстанавливающийся после отравления жидкостью для очистки труб «Крот» Бари Алибасов стал героем шоу Малахова «Привет, Андрей!» – в студию музыкального продюсера вывезли в инвалидном кресле.
Обновлено вчера в 12:17
Единоборства

Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO в тяжелом весе

Обновлено в 05:12
Футбол

Дани Алвес заявил об уходе из «ПСЖ»

Игрок «ПСЖ» Дани Алвес объявил об уходе из клуба. Контрактное соглашение бразильца с «парижанами» истекает 30 июня.
Обновлено в 02:35
Футбол

Антироссийский демарш грузинских футболистов

Во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии некоторые грузинские футбольные клубы появились на поле в антироссийских футболках.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ

Воздушно-космические силы России получили два новейших вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", сообщил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Обновлено в 03:21
Авто

УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»

В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Гаджеты

Из-за новых санкций США совместные предприятия AMD в Китае обречены

Американцы снова атакуют своими санкциями, совместные предприятия AMD в Китае обречены, сообщает информационно-новостное издание 3dnews.ru.
Обновлено в 03:18
Общество

Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»

В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Из-за аварии Советский район Воронежа остался без воды

Авария на магистральном водоводе стала причиной того, что тысячи жителей Советского района Воронежа в период аномальной жары остались без питьевой воды.
Обновлено в 03:02
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