Политика
Около сотни митингующих в балаклавах заблокировали во вторник торговый центр Ocean Plaza в Киеве, они выступают против присутствия российского бизнеса на Украине.
РИА Новости04:33
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Политика
Песков: Путин вскоре выскажется по инциденту в Керченском проливе
Президент России Владимир Путин вскоре огласит свою позицию по инциденту в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:58
Политика
КС России начал слушание дела о границе Чечни с Ингушетией
Конституционный суд (КС) России начал рассмотрение дела о проверке конституционности соглашения о границе между Ингушетией и Чечнёй, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
СБУ подтвердила присутствие своих сотрудников на задержанных кораблях
Глава СБУ Василий Грицак подтвердил, что на борту кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе, находились сотрудники ведомства.
Обновлено в 05:03
Политика
В Верховной раде уточнили области введения военного положения
Военное положение введут в Донецкой и Запорожской областях Украины, следует из пояснительной записки на сайте Верховной рады к доработанному законопроекту о введении военного положения.
Обновлено в 04:31
Политика
Основатель Alibaba вступил в компартию Китая
Один из двадцати богатейших людей в мире и самый богатый человек Китая, основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в коммунистическую партию страны, сообщает во вторник CNBC со ссылкой партийную газету.
Обновлено в 05:03
Политика
Китай пригрозил США жёсткими мерами в случае повышения пошлин
Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября президента США Дональд Трамп заявил о возможном повышении пошлин на китайские товары с 1 января 2019 года.
Обновлено в 04:55
Политика
Мексика направила США ноту из-за применения оружия на границе
Мексиканские власти призвали Вашингтон провести расследование в связи с использованием американской стороной нелетального оружия против мигрантов на границе.
Обновлено в 03:51
Политика
ВТБ пригрозил Порошенко иском в международный суд
ВТБ может подать иск в международный суд против президента Украины Петра Порошенко за ситуацию, в которую в республике попала «дочка» российской банковской группы.
Обновлено в 04:58
Политика
Глава МИД ФРГ: Европа заинтересована в сохранении ДРСМД
"Неуверенность относительно существования ДРСМД является только одним из примеров этому, ведь прежде всего Европе выгоден этот договор, и мы в этой связи испытываем большой интерес в том, чтобы он и впредь соблюдался", - сказал глава МИД.
Обновлено в 04:38
Политика
Песков оценил новый формат заседания президиума Госсовета
Новый формат проведения заседания президиума Госсовета показал свою эффективность, общение в закрытом для прессы режиме благоприятствует откровенному, прямому, зачастую не совсем дипломатичному обмену мнениями по самым важным вопросам, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:48
Политика
Саудовского принца потребовали арестовать из-за убийства журналиста
Обновлено в 04:45
Политика
Экс-губернатор Курской области Александр Михайлов стал сенатором
Возможность назначения господина Михайлова в СФ до последнего момента оставалась под вопросом.
Обновлено в 04:51
Политика
Путин: Казачество становится созидательной силой
Президент отметил, что казачество в России не только возрождается, но и становится более значимой конструктивной, созидательной силой.
Обновлено в 04:21
Политика
Глава Крыма оценил введение военного положения на Украине
Ведение военного положения в некоторых регионах Украины не представляет никакой угрозы для Республики Крым, поскольку полуостров сегодня надежно защищен.
Обновлено в 05:05
Политика
Трамп рассказал, что в молодости его сравнивали с Элвисом Пресли
Президент США Дональд Трамп рассказал, что в молодости его сравнивали с Элвисом Пресли (1935-1977).
Обновлено в 04:12