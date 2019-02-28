В Киеве проходит марш за импичмент президента Петра ПорошенкоАргументы и Факты 06:41

Марш, участники которого выступают за импичмент президента Украины Петра Порошенко, проходит в центре Киева 28 февраля, сообщает ТАСС. Многолюдная колонна движется по Крещатику в сторону администрации президента Украины с транспарантами, призывающими к импичменту действующего лидера страны.

В Киеве проходит марш за импичмент президента Петра Порошенко

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