Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в РоссиюREGNUM 00:24
Напомним, в феврале 2019 года бывший президент Украины Петр Порошенко заявлял о наличии «угрозы вторжения Вооружённых сил Российской Федерации вглубь территории украинского государства».
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook Кухар призвал украинские власти выступить с заявлением о том, что вооруженные силы страны готовы поддержать «переходное демократическое правительство народного доверия в России», которое «будет создано до проведения в России досрочных выборов всех органов власти», а также «люстрации» действующей власти.Взгляд.рувчера в 06:08
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Украинский журналист призвал ввести войска в Россию «для поддержки демократии»
Взгляд.рувчера в 06:08
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:07, Вашингтон
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