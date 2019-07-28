с чего всё началось

Напомним, в феврале 2019 года бывший президент Украины Петр Порошенко заявлял о наличии «угрозы вторжения Вооружённых сил Российской Федерации вглубь территории украинского государства».

В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

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Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

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