Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в РоссиюГазета.Ru 03:20
На Украине довольно часто рассуждают о возможности военного конфликта с Россией, но Москва уверена, что эти разговоры беспочвенны. Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
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Политика
В окружении Зеленского решили реформировать СБУ
5 июля стало известно, что у нового заместителя главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова назрел «серьезный конфликт» с окружением руководителя администрации президента страны Андрея Богдана, в частности, из-за самоуправства первого.
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В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского банка «Ассоциация».
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В больницы Тамбовской области поступила вакцина от бешенства
В больницы Тамбовской области началась поставка лекарства от бешенства (антирабической вакцины).
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Общество
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала Vogue.
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Наука
Ученые назвали способ борьбы с опаснейшим раком
Специалисты Института Солка в США нашли способ борьбы с опасными типами рака.
Обновлено в 02:55
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Обновлено вчера в 17:47
Энергетика
«Северный поток» восстановил работу раньше срока
Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:16
Теннис
Рублев скакнул на 29 позиций в рейтинге ATP
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Обновлено в 02:21
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
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Происшествия
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Обновлено 27 июля в 19:51
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Политика
«Что ж вы за дебилы?»: Украинский депутат высказался резко против отмены празднования 9 мая
Представитель президентской партии "Слуга народа" Бужанский резко высказался о возможной отмене Дня Победы 9 мая и замене его на "День памяти и примирения".
Обновлено в 01:14
Общество
Названы востребованные рабочие профессии России
В России существует нехватка рабочих со средним или средне-специальным и высшим техническим образованием.
Обновлено в 03:44
Политика
Китай разрешил импорт сои из всех регионов России
В сообщении сказано, что "под российской соей подразумеваются соевые бобы, выращенные во всех регионах России и предназначенные для переработки".
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
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Кержакова после развода закрутила роман с 19-летним хоккеистом
Кержакова после развода закрутила роман с 19-летним хоккеистом Новый избранник младше Миланы Кержаковой на шесть лет.
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На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек
Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 02:07
Футбол
ЦСКА — Локомотив 1:0
Впервые в истории Премьер-лиги рефери поставил пенальти, воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено вчера в 13:16
Шоу-бизнес
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Инсайдеры рассказали о новом романе знаменитой российской модели Ирины Шейк: по данным источников, ее избранником стал бывший супруг актрисы Дженнифер Энистон Джастин Теру.
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Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Обновлено вчера в 16:52
Общество
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Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
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Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 2,6 млн га
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Забайкалье превысила 1,56 млн га, еще 1,13 млн га леса горит в Якутии.
Обновлено вчера в 10:59
Футбол
«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
В матче за Суперкубок Украины в Одессе киевское «Динамо» одержало волевую победу над донецким «Шахтером» — 2:1.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Главой чеченского города Аргун назначен родственник Кадырова
Как сообщало ИА REGNUM, Хас-Магомед Кадыров в 2017 году был назначен на пост начальника УМВД по городу Грозному.
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