На Украине довольно часто рассуждают о возможности военного конфликта с Россией, но Москва уверена, что эти разговоры беспочвенны. Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.

В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

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