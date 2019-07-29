Политика
На Украине призвали ввести санкции из-за Крымского мостаРИА Новости 06:56
Украина должна рассмотреть вопрос введения санкций против международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, заявил "постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич.
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Если бы украинцы действительно желали добра людям, которые живут на полуострове, они бы приветствовали все подобные инициативы, исходящие от России, и то, что мы вкладываем огромные деньги в Крым.
— Антон Морозов, российский депутатФАН 08:19
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:18, Вашингтон
Технологии
Стандарт для «умных» счётчиков ЖКХ разработали в РФ
Разработанный Центром стандарт OpenUNB позволит легко объединять «умные» счётчики в единую систему.
Обновлено в 06:11
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Наука
Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы Земли на 2019 год
Все страны мира исчерпали на 2019 год объем возобновляемых природных ресурсов, которые может воспроизвести наша планета за год.
Обновлено в 13:06
Политика
Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»
Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Экономика
ФРС США готовится опустить процентные ставки
Федеральная резервная система США на ближайшем заседании 30–31 июля может опустить процентные ставки впервые с 2008 г. Ожидается, что центробанк пойдет на такой шаг, несмотря на продолжающийся рост экономики страны и низкую безработицу.
Обновлено в 12:37
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено в 12:29
Политика
В правительстве оценили влияние закона о значимых информресурсах на РФ
Законопроект об ограничении доли иностранного владения значимыми информресурсами разрушителен для российской цифровой экономики в существующем виде, сообщил журналистам представитель вице-премьера России Максима Акимова.
Обновлено в 11:45
Игры
В шведском Media Markt открыли предзаказ на PlayStation 5
На сайте шведского гипермаркета Media Markt можно оформить предзаказ на PlayStation 5. Дата старта продаж не указана, технические требования взяты из утечек и слухов.
Обновлено в 10:50
Футбол
Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе, Аршавин ответил
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, назвавшего его не разбирающимся в футболе.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге
Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Авто
Появились первые снимки новой Lada Vesta
Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Политика
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Уволен глава полиции Днепропетровской области
"Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:39
Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человек
В Иркутской области из-за опасных погодных условий и повышения уровня воды в реках эвакуировали более тысячи человек.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане
Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Наука
Маск: в беспилотной Tesla можно будет смотреть YouTube и Netflix
Основатель Tesla Илон Маск заявил, что в скором времени в электрокарах этой марки появится возможность смотреть видео с сервисов Netflix и YouTube.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
Россия и Иран проведут совместные учения
Обновлено в 12:51
Экономика
Пятая часть украинцев является трудовыми мигрантами
Министерство финансов Украины рассказало о том, что пятая часть трудоспособных граждан страны находится на заработках за границей.
Обновлено в 12:42
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Общество
Жену свердловского губернатора ищут приставы из-за долга по ЖКХ
В декларации о доходах губернатора Свердловской области за прошлый год указано, что Наталья Куйвашева заработала 6 млн 200 тысяч рублей.
Обновлено в 11:50
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали о своей жизни в колонии, пишет «МК».
Обновлено в 12:35
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Обновлено в 10:03
Политика
США выступили за расширение диалога с РФ по вопросам нераспространения
Власти США рассчитывают на расширение диалога с Москвой по стратегической стабильности и вопросам нераспространения, а также подключение к этим переговорам руководства Китая.
Обновлено в 11:47