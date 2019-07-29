Политика
В Киеве призвали ввести санкции за Крымский мостИзвестия 08:58
Украина не могла предотвратить строительство Россией Крымского моста, но сегодня должна обдумать введение санкций против компаний, участвовавших в реализации проекта. Об этом заявил назначенный Киевом «постпред президента Украины в Республике Крым» Антон Кориневич 29 июля.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 11:47, Вашингтон
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Обновлено в 11:04
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 09:06
Общество
Минобороны построит в Подмосковье центр воспитания школьников
Центр возведут в подмосковном парке Министерства обороны РФ «Патриот».
Обновлено в 09:06
Футбол
Китайский клуб заинтересован в трансфере Фернандо
Обновлено в 11:15
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приёме в колонии
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали, как их приняли в колонии в Белгородской области.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Самолет ВВС США вспыхнул на авиашоу в Висконсине
Самолет Lockheed C-5M Super Galaxy ВВС вспыхнул во время масштабного авиашоу в городе Ошкоше, штат Висконсин, США, 29 июля.
Обновлено в 11:34
Общество
Опубликована обложка номера Vogue, созданного Меган Маркл
В Великобритании обнародовано содержание сентябрьского выпуска журнала Vogue, приглашенным редактором которого она стала – в инстаграм-аккаунте @sussexroyal опубликованы фотографии обложки выпуска, на которой, как и обещалось ранее, не оказалось снимка самой Меган Маркл.
Обновлено в 08:28
Политика
Литовские власти решили восстановить доступ к сайту «Sputnik Литва»
Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению решила возобновить доступ к сайту «Sputnik Литва».
Обновлено в 10:04
Политика
Мэрия Москвы сообщила СПЧ о согласовании акции третьего августа
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил РИА Новости, что мэрия Москвы сообщила ему о согласовании акции, запланированной незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму в столице на 3 августа, при этом Совет будет следить за ее ходом.
Обновлено в 11:08
Политика
В ОБСЕ прокомментировали языковую политику Киева
В интервью "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер прокомментировал закон.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
ВСУ опровергли бунт морпехов в ДНР
Обновлено в 01:53
Общество
Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре
Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело после московской акции 27 июля
Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.
Обновлено в 09:23
Политика
Порошенко отказался от охраны и улетел в Турцию
Экс-президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны, после чего с семьей отправился в Турцию.
Обновлено в 11:29
Политика
Главу днепропетровской полиции уволили после скандального видео
После распространения скандального ролика Владимир Зеленский потребовал немедленно уволить Глуховерю.
Обновлено в 08:01
Здоровье
Минздрав Алтая предлагает привлечь в здравоохранение пенсионеров и врачей в декрете
Кардинальные меры надо было принимать еще лет 10 назад, рассказали в региональном Минздраве Минздрав Алтайского края предлагает привлечь в здравоохранение пенсионеров и молодых медиков-мам, которых можно вызвать из декретного отпуска, а также с помощью психологов решать проблему профессионального выгорания персонала медучреждений, рассказывает в своем телесюжете ГТРК "Алтай".
Обновлено вчера в 07:35
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге проходит парад в честь Дня военно-морского флота
Напомним, что ранее сегодня Путин обошёл корабли в Кронштадте. С ним были министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов.
Обновлено вчера в 04:55
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Установленный Министерством труда прожиточный минимум в России составляет 10753 руб. В первом квартале 2018 года по обновленной методологии Росстата доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,9% населения страны, или 20,4 млн человек.
Обновлено в 10:59
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Политика
Киев призвали к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинского журнала Forbes Максим Кухар призвал украинские власти начать немедленную подготовку к вторжению на территорию России.
Обновлено в 05:47
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Саратове из собачьего притона изъяли ребенка
У хозяйки притона изъяли ребенка. Девочка жила в антисанитарных условиях.
Обновлено в 00:38
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Футбол
Уткин: «Зениту» удалось преодолеть животный расизм фанатов
По мнению Уткина, единственный позитивный фактор, которым отметится нынешний «Зенит» — это то, что в команде теперь могут появляться темнокожие футболисты.
Обновлено в 11:09
Наука
Мята создает во рту прохладу благодаря особым молекулам
Обновлено 27 июля в 14:40
Шоу-бизнес
Игорь Крутой показал, как внучка поздравила его с юбилеем
Как оказалось, с самого утра он получил поздравления от трехлетней внучки Деми-Роуз.
Обновлено в 07:22
Политика
Власти РФ продолжают критиковать законопроект о значимых инфоресурсах
Законопроект о значимых информационных ресурсах в текущем виде носит разрушительный характер для национальной программы "Цифровая экономика", он подрывает конкурентоспособность российских IT-компаний и дает неправильные сигналы рынку, заявил журналистам представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.
Обновлено в 10:55
Политика
Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля
Луганская теплоэлектростанция из-за дефицита угля перешла на использование газа, сообщил в понедельник глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.
Обновлено в 09:49