Политика

В Киеве призвали ввести санкции за Крымский мостИзвестия 08:58

Украина не могла предотвратить строительство Россией Крымского моста, но сегодня должна обдумать введение санкций против компаний, участвовавших в реализации проекта. Об этом заявил назначенный Киевом «постпред президента Украины в Республике Крым» Антон Кориневич 29 июля.
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В Крыму удивились заявлению Киева о санкциях за Керченский мост

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Крымский депутат отреагировал на призыв Украины ввести санкции из-за Крымского моста

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В Крыму оценили инициативу Киева по вводу санкций за Крымский мост

Газета.Ru09:05

Депутат призвал украинцев поблагодарить Россию за Крымский мост

ФАН08:19

В Крыму ответили на угрозы санкциями из-за строительства моста

Московский Комсомолец10:08
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После убийства экс-чемпиона России по кикбоксингу возбудили дело

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Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения

Обновлено в 11:04
Общество

В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 09:06
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Минобороны построит в Подмосковье центр воспитания школьников

Центр возведут в подмосковном парке Министерства обороны РФ «Патриот».
Обновлено в 09:06
Футбол

Китайский клуб заинтересован в трансфере Фернандо

Обновлено в 11:15
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приёме в колонии

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали, как их приняли в колонии в Белгородской области.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Самолет ВВС США вспыхнул на авиашоу в Висконсине

Самолет Lockheed C-5M Super Galaxy ВВС вспыхнул во время масштабного авиашоу в городе Ошкоше, штат Висконсин, США, 29 июля.
Обновлено в 11:34
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Опубликована обложка номера Vogue, созданного Меган Маркл

В Великобритании обнародовано содержание сентябрьского выпуска журнала Vogue, приглашенным редактором которого она стала – в инстаграм-аккаунте @sussexroyal опубликованы фотографии обложки выпуска, на которой, как и обещалось ранее, не оказалось снимка самой Меган Маркл.
Обновлено в 08:28
Политика

Литовские власти решили восстановить доступ к сайту «Sputnik Литва»

Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению решила возобновить доступ к сайту «Sputnik Литва».
Обновлено в 10:04
Политика

Мэрия Москвы сообщила СПЧ о согласовании акции третьего августа

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил РИА Новости, что мэрия Москвы сообщила ему о согласовании акции, запланированной незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму в столице на 3 августа, при этом Совет будет следить за ее ходом.
Обновлено в 11:08
Политика

В ОБСЕ прокомментировали языковую политику Киева

В интервью "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер прокомментировал закон.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие

ВСУ опровергли бунт морпехов в ДНР

Обновлено в 01:53
Общество

Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре

Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Возбуждено первое уголовное дело после московской акции 27 июля

Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.
Обновлено в 09:23
Политика

Порошенко отказался от охраны и улетел в Турцию

Экс-президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны, после чего с семьей отправился в Турцию.
Обновлено в 11:29
Политика

Главу днепропетровской полиции уволили после скандального видео

После распространения скандального ролика Владимир Зеленский потребовал немедленно уволить Глуховерю.
Обновлено в 08:01
Здоровье

Минздрав Алтая предлагает привлечь в здравоохранение пенсионеров и врачей в декрете

Кардинальные меры надо было принимать еще лет 10 назад, рассказали в региональном Минздраве Минздрав Алтайского края предлагает привлечь в здравоохранение пенсионеров и молодых медиков-мам, которых можно вызвать из декретного отпуска, а также с помощью психологов решать проблему профессионального выгорания персонала медучреждений, рассказывает в своем телесюжете ГТРК "Алтай".
Обновлено вчера в 07:35
Хоккей

Василевский подписал новый контракт с «Тампой»

Обновлено в 10:03
Армия и оружие

В Санкт-Петербурге проходит парад в честь Дня военно-морского флота

Напомним, что ранее сегодня Путин обошёл корабли в Кронштадте. С ним были министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов.
Обновлено вчера в 04:55
Экономика

Росстат зафиксировал рост уровня бедности

Установленный Министерством труда прожиточный минимум в России составляет 10753 руб. В первом квартале 2018 года по обновленной методологии Росстата доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,9% населения страны, или 20,4 млн человек.
Обновлено в 10:59
Общество

«Росконтроль» проверил зубные пасты

"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Политика

Киев призвали к немедленному военному вторжению в Россию

Бывший шеф-редактор украинского журнала Forbes Максим Кухар призвал украинские власти начать немедленную подготовку к вторжению на территорию России.
Обновлено в 05:47
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Происшествия

В Саратове из собачьего притона изъяли ребенка

У хозяйки притона изъяли ребенка. Девочка жила в антисанитарных условиях.
Обновлено в 00:38
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Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах

Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
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Уткин: «Зениту» удалось преодолеть животный расизм фанатов

По мнению Уткина, единственный позитивный фактор, которым отметится нынешний «Зенит» — это то, что в команде теперь могут появляться темнокожие футболисты.
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Обновлено 27 июля в 14:40
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Власти РФ продолжают критиковать законопроект о значимых инфоресурсах

Законопроект о значимых информационных ресурсах в текущем виде носит разрушительный характер для национальной программы "Цифровая экономика", он подрывает конкурентоспособность российских IT-компаний и дает неправильные сигналы рынку, заявил журналистам представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.
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Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля

Луганская теплоэлектростанция из-за дефицита угля перешла на использование газа, сообщил в понедельник глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.
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