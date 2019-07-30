Армия и оружие
В Киеве призвали создать ракеты для удара по МосквеМосковский Комсомолец 09:45
Киеву нужно создать ракеты, которые смогут поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил ветеран украинской СВР генерал-лейтенант Василий Богдан.
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с чего всё началось
Поводом для заявления Богдана стало скорое прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «Обозреватель».Взгляд.ру08:44
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Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Обновлено в 05:21
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.
Обновлено в 18:17
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Экономика
Минсельхоз спрогнозировал повышение урожая тепличных овощей
Министерство сельского хозяйства спрогнозировало повышение урожая тепличных овощей на 38,5% в 2019 году.
Обновлено в 21:29
Авто
В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107
Судя по снимку, экспериментальный автомобиль представлял собой стандартную «шестерку» с другой облицовкой фар, массивной радиаторной решеткой, иными капотом и бампером, заимствованными от экспортной версии модели.
Обновлено вчера в 21:30
Авто
Пикапы Lada 4x4 начали использовать в ВДВ
Стоит отметить, что речь идет не о гражданских внедорожниках, а о полурамных пикапах ВИС-234600 «Рысь», которые специально для российской армии получили повышенный клиренс, колеса увеличенного диаметра с глубоким протектором, блокировки переднего и заднего дифференциалов и усиленный задний мост.
Обновлено в 02:02
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Хоккей
«Автомобилист» обыграл чешских «Пиратов» в товарищеском матче
Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" в первом товарищеском матче межсезонья обыграли чешский клуб "Пираты" (Хомутов).
Обновлено в 14:20
Общество
Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров
Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если в район ЧП придет антициклон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
Обновлено в 22:43
Авто
Первые Subaru Legacy и Outback 2020 сошли с конвейера
Subaru Legacy и Subaru Outback строятся на совершенно новой модульной платформе, тем самым получив большую жесткость, лучшую управляемость, отличный вид и повышенную безопасность.
Обновлено в 18:08
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено в 20:25
Происшествия
В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера
Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.
Обновлено в 20:43
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский планирует приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли.
Обновлено в 16:53
Экономика
Количество микрозаймов в России начало сокращаться
Впервые с третьего квартала 2017 года число выданных россиянам микрозаймов начало сокращаться, сообщили в пресс-службе бюро кредитных историй «Эквифакс».
Обновлено в 13:18
Здоровье
Для москвичей проведут бесплатные лекции о родах и воспитании детей
21 августа в клинической больнице № 15 имени Филатова пройдет обсуждение медицинских и психологических вопросов, связанных с подготовкой к родам, а в больнице имени Виноградова будет организована школа отцов, в рамках которой расскажут о ходе беременности и родах, а также научат ухаживать за новорожденными.
Обновлено в 06:53
Транспорт
Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу «Сибирь»
В Тулуне Иркутской области снова закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Р-255. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Прибайкалье".
Обновлено в 01:34
Авто
Объявлена российская стоимость кроссовера Changan CS35 Plus
Обновлено в 12:07
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие
Модернизированная С-300 лишена половины возможностей
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Сенатор заявил о невозможности возвращения Крыма в состав Украины
Ранее "постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о том, что Киев может инициировать создание международной площадки для переговоров о принадлежности Крыма с участием стран "нормандского формата", Турции и США.
Обновлено в 07:55
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Политика
Убийство российских журналистов в ЦАР отвечало планам Ходорковского
Российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко ровно год назад погибли в Центральноафриканской Республике.
Обновлено в 11:01