Армия и оружие

В Киеве призвали создать ракеты для удара по МосквеМосковский Комсомолец 09:45

Киеву нужно создать ракеты, которые смогут поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил ветеран украинской СВР генерал-лейтенант Василий Богдан.
Читать в источнике
Комментировать122
с чего всё началось
Поводом для заявления Богдана стало скорое прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «Обозреватель
».
Взгляд.ру08:44

Подробнее о событии

Украину предостерегли от попыток «достать Москву» ракетами

Lenta.ru21:45

В Госдуме призвали Киев объяснить заявления о ракетах, способных достичь Москвы

Life.ru20:44

Госдума осудила заявления Украины о создании ракет для удара по Москве

Московский Комсомолец17:13

Украина зря надеется на достающие до Москвы ракеты

News.ru20:52

В Госдуме осудили слова о создании на Украине способных «достать Москву» ракет

RT на русском15:19

Украинский генерал заявил о нужде Киева в ракетах для удара по Москве

РБК12:33

Украинский генерал призвал создать ракеты, способные «достать Москву»

РИА Новости08:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 22:54, Ашберн
Футбол

Александр Самедов завершил карьеру футболиста

Обновлено в 05:21
Политика

Суд закрыл дело Демпартии США против России

Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.
Обновлено в 18:17
Политика

Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве

Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Политика

Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом

Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Экономика

Минсельхоз спрогнозировал повышение урожая тепличных овощей

Министерство сельского хозяйства спрогнозировало повышение урожая тепличных овощей на 38,5% в 2019 году.
Обновлено в 21:29
Авто

В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107

Судя по снимку, экспериментальный автомобиль представлял собой стандартную «шестерку» с другой облицовкой фар, массивной радиаторной решеткой, иными капотом и бампером, заимствованными от экспортной версии модели.
Обновлено вчера в 21:30
Авто

Пикапы Lada 4x4 начали использовать в ВДВ

Стоит отметить, что речь идет не о гражданских внедорожниках, а о полурамных пикапах ВИС-234600 «Рысь», которые специально для российской армии получили повышенный клиренс, колеса увеличенного диаметра с глубоким протектором, блокировки переднего и заднего дифференциалов и усиленный задний мост.
Обновлено в 02:02
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Обновлено в 14:30
Хоккей

«Автомобилист» обыграл чешских «Пиратов» в товарищеском матче

Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" в первом товарищеском матче межсезонья обыграли чешский клуб "Пираты" (Хомутов).
Обновлено в 14:20
Общество

Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров

Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если в район ЧП придет антициклон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
Обновлено в 22:43
Авто

Первые Subaru Legacy и Outback 2020 сошли с конвейера

Subaru Legacy и Subaru Outback строятся на совершенно новой модульной платформе, тем самым получив большую жесткость, лучшую управляемость, отличный вид и повышенную безопасность.
Обновлено в 18:08
Политика

Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено в 20:25
Происшествия

В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера

Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.
Обновлено в 20:43
Политика

Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17

Обновлено в 15:02
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский планирует приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли.
Обновлено в 16:53
Экономика

Количество микрозаймов в России начало сокращаться

Впервые с третьего квартала 2017 года число выданных россиянам микрозаймов начало сокращаться, сообщили в пресс-службе бюро кредитных историй «Эквифакс».
Обновлено в 13:18
Здоровье

Для москвичей проведут бесплатные лекции о родах и воспитании детей

21 августа в клинической больнице № 15 имени Филатова пройдет обсуждение медицинских и психологических вопросов, связанных с подготовкой к родам, а в больнице имени Виноградова будет организована школа отцов, в рамках которой расскажут о ходе беременности и родах, а также научат ухаживать за новорожденными.
Обновлено в 06:53
Транспорт

Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу «Сибирь»

В Тулуне Иркутской области снова закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Р-255. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Прибайкалье".
Обновлено в 01:34
Авто

Объявлена российская стоимость кроссовера Changan CS35 Plus

Обновлено в 12:07
Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие

Модернизированная С-300 лишена половины возможностей

Обновлено вчера в 18:17
Политика

Сенатор заявил о невозможности возвращения Крыма в состав Украины

Ранее "постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о том, что Киев может инициировать создание международной площадки для переговоров о принадлежности Крыма с участием стран "нормандского формата", Турции и США.
Обновлено в 07:55
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Московским полицейским приказали изменить данные в соцсетях

Обновлено в 14:45
Общество

Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России

В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером

Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Политика

Убийство российских журналистов в ЦАР отвечало планам Ходорковского

Российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко ровно год назад погибли в Центральноафриканской Республике.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве задержан

Обновлено в 14:27
Главное