с чего всё началось

Киеву нужно создать ракеты, которые смогут поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил ветеран украинской СВР генерал-лейтенант Василий Богдан.

В Киеве призвали создать ракеты для удара по Москве

Политика Суд закрыл дело Демпартии США против России Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.

Политика Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Экономика Минсельхоз спрогнозировал повышение урожая тепличных овощей Министерство сельского хозяйства спрогнозировало повышение урожая тепличных овощей на 38,5% в 2019 году.

Авто В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107 Судя по снимку, экспериментальный автомобиль представлял собой стандартную «шестерку» с другой облицовкой фар, массивной радиаторной решеткой, иными капотом и бампером, заимствованными от экспортной версии модели.

Авто Пикапы Lada 4x4 начали использовать в ВДВ Стоит отметить, что речь идет не о гражданских внедорожниках, а о полурамных пикапах ВИС-234600 «Рысь», которые специально для российской армии получили повышенный клиренс, колеса увеличенного диаметра с глубоким протектором, блокировки переднего и заднего дифференциалов и усиленный задний мост.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Хоккей «Автомобилист» обыграл чешских «Пиратов» в товарищеском матче Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" в первом товарищеском матче межсезонья обыграли чешский клуб "Пираты" (Хомутов).

Общество Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если в район ЧП придет антициклон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

Авто Первые Subaru Legacy и Outback 2020 сошли с конвейера Subaru Legacy и Subaru Outback строятся на совершенно новой модульной платформе, тем самым получив большую жесткость, лучшую управляемость, отличный вид и повышенную безопасность.

Политика Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.

Происшествия В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский планирует приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли.

Экономика Количество микрозаймов в России начало сокращаться Впервые с третьего квартала 2017 года число выданных россиянам микрозаймов начало сокращаться, сообщили в пресс-службе бюро кредитных историй «Эквифакс».

Здоровье Для москвичей проведут бесплатные лекции о родах и воспитании детей 21 августа в клинической больнице № 15 имени Филатова пройдет обсуждение медицинских и психологических вопросов, связанных с подготовкой к родам, а в больнице имени Виноградова будет организована школа отцов, в рамках которой расскажут о ходе беременности и родах, а также научат ухаживать за новорожденными.

Транспорт Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу «Сибирь» В Тулуне Иркутской области снова закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Р-255. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Политика Сенатор заявил о невозможности возвращения Крыма в состав Украины Ранее "постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о том, что Киев может инициировать создание международной площадки для переговоров о принадлежности Крыма с участием стран "нормандского формата", Турции и США.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Общество Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Шоу-бизнес Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.