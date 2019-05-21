Политика
В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕГазета.Ru 00:18
"Нужна максимальная мобилизация наших парламентариев", - сказал Кулеба. По его словам, власти Украины должны обеспечить полноценную работу делегации в ПАСЕ, чтобы не дать России вернуться.
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В Киеве нашли способ не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ
Московский Комсомолецвчера в 23:17
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Происшествия
Полиция Москвы задержала подозреваемого в убийстве собственной матери
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве собственной матери в столичном районе Солнцево.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова
Обновлено в 00:57
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем
Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено вчера в 06:06
Гаджеты
В процессорах Intel найден новый класс уязвимостей
Наличие уязвимости в процессорах, выпущенных после 2011 года (кроме Core 8-го и 9-го поколений), уже подтвердили в Intel.
Обновлено вчера в 02:46
Политика
Зеленский вызвал «на ковер» подавшего в отставку министра обороны Полторака
Сегодня, 21 мая, министр обороны Украины Полторак, подавший накануне в отставку, пришел в Администрацию президента на встречу с президентом Зеленским.
Обновлено в 02:48
Кино
В Китае не показали финал «Игры престолов»
Телекоммуникационная компания Tencent, являющаяся эксклюзивным поставщиком контента телеканала HBO в Китае, не показала финал сериала «Игра престолов» из-за торговых разногласий Китая с США, сообщает Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 12:12
Политика
Зеленский призвал США усилить санкции против России
«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
Обновлено вчера в 13:58
Транспорт
Школьную улицу в Таганском районе благоустроят к осени
Обновлено в 02:05
Наука
В США намерены создать архив из 350 млрд постов в социальной сети
Военно-морское министерство США намерено создать «глобальный исторический архив данных из социальной сети», в который будет включено 350 млрд записей интернет-пользователей.
Обновлено в 01:44
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Авто
В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»
Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Музыка
Полина Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети»
Обновлено в 02:03
Общество
Начата проверка пропажи знака «Запрещено разговаривать с неизвестными»
Московская полиция начала проверку по факту похищения знака «Запрещено разговаривать с неизвестными» на Патриарших прудах, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей
Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.
Обновлено в 01:59
Хоккей
В честь победы Великобритании над Францией на ЧМ выпустили футболки
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Старшая дочь Моники Беллуччи сравнила себя с красавицей-матерью
Как отмечает французское издание Voici, дочь 54-летней артистки отлично осведомлена об этом сходстве и очень гордится им. Накануне Кассель опубликовала в Stories Instagram коллаж, на котором сравнивает свое фото с фотографией мамы в том же возрасте.
Обновлено вчера в 16:14
Экономика
Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками
Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Посол РФ оценил отказ австрийских партнеров от участия в «Валдае»
Отказ австрийских партнеров дискуссионного клуба «Валдай» от участия в конференции не связан с Россией, заявил американский посол в Австрии Дмитрий Любинский.
Обновлено вчера в 19:31
Политика
США ослабили давление на Huawei
В США разрешили компании Huawei временно возобновить деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
На севере Австралии рухнул вертолет
На севере Австралии упал вертолет с людьми. Об этом сообщает портал 9News со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, чем кормят солдат
Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в российской армии.
Обновлено в 01:06
Политика
Эксперты МВФ оценят, как Украина выполняет условия по кредитам
Эксперты МВФ будут оценивать, как страна выполняет условия, поставленные перед нею в обмен на получение кредитов по программе, которая была утверждена в декабре.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей
«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 07:46
Армия и оружие
Бортников предупредил о ячейках террористов у границ СНГ
Около пяти тыс. террористов находятся в северных провинциях Афганистана, граничащих с СНГ, уточнил Бортников.
Обновлено в 02:53
Общество
Здание Госдумы могут признать аварийным
Обновлено в 00:32
Транспорт
В Кольцово открылся капсульный отель
В общей зоне терминала В аэропорта «Кольцово» открылся капсульный отель. В объекте 14 капсул размером 2 на 1,6 метров.
Обновлено в 01:35