Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕГазета.Ru 00:18

"Нужна максимальная мобилизация наших парламентариев", - сказал Кулеба. По его словам, власти Украины должны обеспечить полноценную работу делегации в ПАСЕ, чтобы не дать России вернуться.
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Постпред Украины при СЕ назвал способ не допустить возвращения России в ПАСЕ

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Европейцы требуют полноценного участия России в работе ПАСЕ

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Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая

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Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
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Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
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В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

В Москве задержали Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального.
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В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
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Росстат: низкий рост ВВП не оправдал ожидания Минэкономразвития

Индекс физического объёма ВВП остановился на 0,5% г / г. В свою очередь, по данным Минэкономразвития, в 1 квартале показатель равен 0,8% г / г. Росстат привёл данные, согласно которым объём роста ВВП в 1 квартале ниже, чем оценка объема роста показателя согласно данным Минэкономразвития.
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В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено вчера в 06:04
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В Японии шестерых россиян наградили орденом Восходящего солнца

Правительство Японии опубликовало список награждённых орденом Восходящего солнца, к награде представлены шесть граждан России.
Обновлено вчера в 21:35
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Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android

Внешне новинка от первых Google Glass изменилась несильно, а основные изменения произошли внутри, ведь теперь в них используется новый процессор Snapdragon XR1, который специально создавался для работы с расширенной реальностью и взаимодействию с искусственным интеллектом.
Обновлено вчера в 15:28
Экономика

В Венесуэле откажутся от использования Visa, Mastercard и Maestro

C 30 ноября 2019 года должны быть прекращены операции по дебетовым картам этих систем, с 30 января 2020 года - по кредитным, передает агентство РИА Новости.
Обновлено в 00:12
Футбол

Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился двумя голами в заключительном матче сезона испанской Примеры с «Эйбаром» (2:2). В этой встрече аргентинец записал на свой счёт 601-й и 602-й голы на клубном уровне.
Обновлено в 00:10
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Экс-менеджер Danske Bank рассказал об участии кузена Путина в отмывании миллиардов евро

Бывший менеджер эстонского отделения Danske Bank Говард Уилкинсон рассказал журналистам CBS об участии российского бизнесмена Игоря Путина в схеме по отмыванию 230 млрд долларов.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Трамп рассказал, кому выгодна победа Байдена на выборах президента США

Лидеры иностранных государств заинтересованы в победе на выборах главы Соединенных Штатов бывшего вице-президента этой страны, демократа Джо Байдена, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления в городе Монтурсвилл (штат Пенсильвания).
Обновлено в 01:01
Общество

ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила законопроект об увеличении срока тюремного наказании для владельцев и топ-менеджеров компаний, вступивших в умышленный картельный сговор, сообщает во вторник газета "Ведомости".
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Десять человек были убиты в перестрелках в Мексике

Десять человек стали жертвами стрельбы в мексиканских штатах Оахака и Тамаулипас. Об этом сообщила прокуратура штата Оахака.
Обновлено в 00:17
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находилось 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
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Политика

Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

Заместитель постпреда Великобритании в Совбезе ООН Джонатан Аллен выкриками с места прервал выступление постпреда России Василия Небензи, который выступал после того, как Совет отказался рассматривать вопрос о законе о госязыке на Украине.
Обновлено вчера в 15:53
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Бывший президент Украины Петр Порошенко уехал из администрации главы государства, которая находится в украинской столице.
Обновлено вчера в 23:02
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Счетная палата предрекает падение реальных доходов россиян

Напомним, что в прошлом году глава ведомства Алексей Кудрин зафиксировал рост реальных доходов населения впервые за 4 года.
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В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных

Обновлено вчера в 07:36
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
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Чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты

С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого «антикризисного» решения, уточнили источники РБК.
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АвтоВАЗ отзывает Lada Largus из-за проблем с тормозами

Компания «АвтоВАЗ» заявила об отзыве с российского рынка 32 892 автомобиля Lada Largus для ремонта.
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В одном из прошлых выпусков программы выяснилось, что племянница артистки Екатерина Зыкина хранит в банковской ячейке серьги с бриллиантами, которые достались ей в наследство от знаменитой тети.
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