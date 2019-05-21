Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕГазета.Ru 00:18

"Нужна максимальная мобилизация наших парламентариев", - сказал Кулеба. По его словам, власти Украины должны обеспечить полноценную работу делегации в ПАСЕ, чтобы не дать России вернуться.
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