Политика

На Украине призвали не дать России вернуться в ПАСЕRuNews24.ru 00:56

Дипломат отметил, что Киеву нужно обеспечить работу украинской делегации в ПАСЕ, несмотря на внеочередные выборы в Верховную Раду. В июне пройдут «финальные бои» за восстановление делегации РФ в организации. Кулеба добавил, что Россия настроена любой ценой довести дело до конца.
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Джабаров: Украина не сможет помешать возвращению России в ПАСЕ

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Пушков оценил подготовку Украины к «финальным боям» с Россией в ПАСЕ

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В Киеве придумали, как не дать России вернуться в ПАСЕ

Газета.Ru02:52

В Совфеде ответили Киеву на идею помешать России вернуться в ПАСЕ

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В Киеве нашли способ не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ

Московский Комсомолецвчера в 23:17

В Киеве призвали не допустить возвращения России в ПАСЕ

RT на русскомвчера в 23:06

На Украине предложили способ не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ

РИА Новостивчера в 22:56
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Транспорт

Три станции на «фиолетовой» ветке московского метро закроют 25 мая

В субботу, 25 мая, на Таганско-Краснопресненской линии метро для пассажиров будут закрыты станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских

Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Задержан вице-губернатор Ростовской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Общество

Госдума разрешила людям с ВИЧ усыновлять детей

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который позволяет инфицированным вирусом иммунодефицита человека или вирусом гепатита С людям усыновлять детей, проживающих с ними в силу обстоятельств.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином

Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Транспорт

Названы самые распространенные ошибки при оплате парковок в Москве

Наиболее распространенной ошибкой при оплате столичных городских парковок является неправильной ввод регистрационных знаков, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Обновлено в 08:35
Происшествия

Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка

Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Политика

Против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Общество

Почти половина россиян никогда не курила, сообщил ВЦИОМ

Первым регулярно потребляемым табачным или никотиносодержащим продуктом у большинства россиян (95%) стали сигареты, наименее популярным первым продуктом (0,4%) среди опрошенных стали устройства для нагревания табака, следует из опроса.
Обновлено в 07:56
Политика

Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами

Обновлено в 05:33
Политика

Министр обороны Украины опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем

Обновлено вчера в 12:01
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от Android

Смартфоны Huawei лишатся обновлений операционной системы Android из-за того, что китайская компания попала в черный список США.
Обновлено вчера в 01:35
Финансы

Российский рынок акций установил исторический рекорд

Предыдущий рекорд индекс Мосбиржи установил 23 апреля, когда достиг 2599,58 пункта.
Обновлено в 05:29
Наука

Макаки проанализировали многоступенчатые задачи

Изучение процесса принятия решений в многоступенчатых задачах до сих пор, по большей части, ограничивалось поведенческими исследованиями.
Обновлено вчера в 10:32
Политика

В Польше заявили, что российская сторона должна ответить за поставку грязной нефти

Польша и Украина, через которые нефть по «Дружбе» идёт транзитом в другие страны Европы, остановили приём нефти 24 и 25 апреля соответственно.
Обновлено в 07:48
Политика

На Украине начала работу миссия МВФ

"Эксперты МВФ начали свою работ в Украине", – сообщило украинское представительство МВФ во вторник утром.
Обновлено в 03:11
Политика

Эквадор подсчитал затраты на содержание Ассанжа в посольстве

Стоимость содержания основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондон обошлось в менее чем $800 тыс. за почти семь лет.
Обновлено в 08:22
Общество

В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом

Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» 21 мая сообщил, что в ходе реставрации Феодоровского городка в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет создано определенное пространство для пребывания главы РПЦ, но не резиденция патриарха.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Суд продлил арест фигурантам дела Абызова

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о рационе солдат

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 01:06
Политика

Лукашенко потребовал результатов вместо докладов о героизме чиновников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства страны больше не готовить ему пространные доклады о ситуации с поставками из России загрязненной нефти, а сообщать только о конкретных результатах.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике

Щелковский городской суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, выявившего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в 2017 году.
Обновлено в 08:11
Политика

Зеленский решил распустить Раду

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.
Обновлено вчера в 04:19
Политика

Зеленский обсудил с министром энергетики США поставки СПГ на Украину

Президент Украины Зеленский и глава НАК "Нафтогаз" Коболев на встрече с представителями властей США, среди которых был министр энергетики Рик Перри, обсудили возможность поставок сжиженного газа на Украину через регазификационный терминал в Польше.
Обновлено в 05:50
Наука

В Белизе найден артефакт майя потрясающего качества

Группа антропологов из Университета штата Луизиана (LSU) при раскопках на территории Белиза обнаружила высококачественный и очень прочный инструмент цивилизации майя, изготовленный из жадеита.
Обновлено в 05:21
Культура

«Одноклассники» стали официальной соцсетью ВДНХ

"Одноклассники" стали официальной онлайн-площадкой ВДНХ, на которой в год 80-летия выставки пройдут трансляции со всех ключевых событий комплекса.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Советская Марлен Дитрих: Любови Полищук исполнилось бы 70

Сегодня исполнилось бы 70 лет народной актрисе Любови Полищук, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 00:55
Политика

Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации

Госдума во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон о праве родных и близких больного посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии.
Обновлено в 06:18
Политика

МИД Украины может возглавить посол при НАТО Пристайко

Во вторник Пристайко заявил агентству "Интерфакс-Украина", что готов возглавить министерство, если получит такое предложение от президента Зеленского.
Обновлено в 07:04
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