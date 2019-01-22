Политика
На Украине рассказали о «позорном провале» политики властей страныRT на русском 01:53
Депутат Верховной рады Украины, лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов в эфире телеканала NewsOne заявил, что превращение Украины в одно из самых бедных европейских государств стало «позорным провалом» политики властей страны.
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с чего всё началось
Превращение Украины в самую бедную страну в Европе стало позорным провалом политики Киева, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов в эфире телеканала NewsOne.РИА Новостивчера в 21:12
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