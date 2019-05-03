Политика
В Киеве признали деградацию экономики УкраиныNewInform 03:08
В настоящее время украинская экономика находится в «ужасающем состоянии». Такое мнение высказал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. По его словам, в этой сфере у Киева нет «никаких перспектив развития» в ближайшем будущем.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Спорт
Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, был уличен в фальсификации доказательств своей невиновности.
Обновлено в 06:44
Политика
На Украине рассказали о поставках газа из США
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.
Обновлено в 04:40
Хоккей
Вишневский остается в «Спартаке»
Хоккеист Дмитрий Вишневский принял предложение остаться в московском "Спартаке", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:39
Политика
В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина об украинском ответе на акцию "Бессмертный полк".
Обновлено в 05:22
Политика
Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации
Главным приоритетом после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил журналистам экс-министр финансов Александр Данилюк, который является советником Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Чемезов рассказал о готовности России поставлять в Турцию Су-57
Руководитель Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что Россия «готова сотрудничать» с Турцией по продаже истребителей Су-57 в случае, если Анкара перестанет участвовать в программе по производству американских самолетов F-35.
Обновлено в 04:51
Спорт
Путин поручил обеспечить участие всей команды России в Олимпиаде-2020
Президент России Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России принять меры для восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) и обеспечить участие всех членов олимпийской команды России в Олимпиаде 2020 года в Токио, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Порошенко заявил о формировании «европейского лица погранслужбы»
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о формировании "европейского лица пограничной службы" страны.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Футбол
Лионеля Месси признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Обновлено в 07:35
Общество
Гроза ожидается в Москве в воскресенье
Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Общество
Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Москве в беспорядках на фестивале Hip-Hop Mayday пострадали 18 детей
Фестиваль Hip-Hop Mayday, который прошел на стадионе Лужники в Москве, 1 мая, закончился массовыми беспорядками.
Обновлено в 07:36
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 05:18
Наука
В Британии испытали первый в мире самолет без закрылков
В Великобритании успешно прошел испытания первый в истории летательный аппарат без закрылков. Об этом пишет Aerospace Testing International.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы
Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ
Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:17
Финансы
Нацбанк Белоруссии сохранил ставку в 10%
"Сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне будет способствовать замедлению инфляционных процессов и достижению поставленной цели по инфляции на 2019 год", - говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
В ДНР опровергли заявление ВСУ о захвате территорий Донбасса
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Коломойский назвал причину снижения численности населения Украины
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал журналистам, что в снижении численности населения Украины виновата «революция», передает RT.
Обновлено вчера в 15:09
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
Руководитель Первого канала Константин Эрнст заявил, что итоги шоу будут подвергнуты проверке.
Обновлено в 06:59
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Хоккей
НХЛ объяснила, почему спорный гол Панарина был засчитан
Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала объяснение, почему арбитры засчитали гол нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В центре Петербурга туристка из Китая упала в Неву во время фотосессии
В Петербурге на Стрелке Васильевского острова гражданка Китая упала в Неву во время фотосессии, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 07:24