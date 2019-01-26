Политика

В Киеве признали «Турецкий поток» самым опасным проектомРИА Новости вчера в 21:50

Строительство газопроводов в обход Украины В настоящее время "Газпром" реализует проект "Северный поток — 2", который предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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Газопровод “Турецкий поток” является более опасным для Киева, чем “Северный поток — 2”, так как после запуска всей магистрали Украина окончательно лишится транзита российского газа, об этом сообщает журнал “Новое время
” со ссылкой на Карела Гирмана, эксперта по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины.
РИА Новостивчера в 21:50

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На Украине назвали «Турецкий поток» самым опасным проектом

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В Киеве признали «Турецкий поток» самым опасным проектом

РИА Новостивчера в 21:50
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Спорт

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Обновлено вчера в 14:23
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Трамп подписал документ о возобновлении работы правительства

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предполагающий предоставление бюджетных средств для продолжения работы правительства на три недели до 15 февраля, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 21:43
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Толкнувший Скабееву украинский журналист не захотел извиняться

Обновлено вчера в 17:28
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В России зафиксированы массовые маневры военных спутников США

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Технологии

NYT: Цукерберг собирается объединить Facebook, Instagram и WhatsApp

Глава компании Facebook Марк Цукерберг собирается объединить мессенджеры Facebook, Instagram и WhatsApp общей системой обмена сообщениями, пишет газета The New York Times со ссылкой сразу на четыре знакомых с этой идеей источника.
Обновлено вчера в 20:18
Транспорт

«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды

Обновлено вчера в 12:56
Авто

В Сети появились первые фотографии серийного BMW i4

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Обновлено вчера в 09:10
Общество

Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов

Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено вчера в 06:46
Авто

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Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Двое работников погибли в шахте Ново-Широкинского рудника в Забайкалье

Двое работников, мужчина и женщина, погибли в шахте Ново-Широкинского рудника в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края, сообщил в субботу ТАСС глава района Роман Задорожин.
Обновлено вчера в 21:52
Общество

В Германии отказались считать героями жертв блокады Ленинграда

В Германии заявили, что годовщина снятия блокады Ленинграда превратилась в России в торжество, хотя это событие необходимо воспринимать как масштабную трагедию.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Сотрудники МЧС спасли восемь человек при пожаре в жилом доме в Москве

Сотрудники МЧС спасли восемь человек во время ликвидации пожара в многоэтажном жилом доме в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС столицы.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

МВД объяснило задержание в Магнитогорске гражданина Киргизии

Задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии Хуснидин З. находится в международном розыске за участие в массовых беспорядках, которые прошли на территории города Ош в июне 2010 года.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия

Ребенка, упавшего в колодец в Испании, спасти не удалось

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Обновлено вчера в 22:15
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Национальное рейтинговое агентство сменило гендиректора

Алексей Богомолов 25 января стал генеральным директором Национального рейтингового агентства (НРА), сообщает «Ведомости» со ссылкой на представителя агентства.
Обновлено в 00:20
Происшествия

Свидетеля по делу Никиты Белых призвали в СКР

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Грузовой «Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане

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Космос

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Группа ученых из Швеции, Австралии, США и Великобритании нашла в образце реголита, доставленном на Землю экипажем «Аполлона-14», фельзитовые включения с зернами циркона земного происхождения — возможно, это не только самые древние минеральные образования на Земле, но и первое свидетельство метеорита земного происхождения, упавшего на Луну.
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Кино

«ВКонтакте» начнет публиковать отрывки новых книг от «Эксмо»

Популярная социальная сеть «ВКонтакте» разрешит своим пользователям первыми ознакомиться с отрывками из еще не вышедших книг от издательства «Эксмо».
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Общество

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Как установили ученые, всего одна ночь без сна может повлиять на ДНК человека.
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Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
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