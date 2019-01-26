Политика
В Киеве признали «Турецкий поток» самым опасным проектомРИА Новости вчера в 21:50
Как отметил Гирман, "Северный поток — 2" не может доставлять газ покупателям из Южной Европы, что дает Украине шансы сохранить большую часть транзита. Однако при запуске всей цепочки "Турецкого потока" российский газ будет поставляться в Италию, Францию и балканские страны.
Читать в источнике
Оценить36
с чего всё началось
Газопровод “Турецкий поток” более опасен для Киева, чем “Северный поток — 2”, так как после запуска всей магистрали Украина окончательно лишится транзита российского газа, об этом сообщает журнал “Новое время” со ссылкой на Карела Гирмана, эксперта по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины.РИА Новостивчера в 21:50
Подробнее о событии
Показать все источники
В Киеве заявили, что «Турецкий поток» для Украины «еще опаснее», чем «Северный поток — 2»
Комсомольская правдавчера в 23:34
Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 01:58, Ашберн
Спорт
Загитова извинилась перед болельщиками за неудачное выступление на ЧЕ
Обновлено вчера в 14:45
Общество
В Германии отказались считать героями жертв блокады Ленинграда
Бигальке признает, что блокада Ленинграда была чудовищным преступлением вермахта, однако современная героизация жертв ведет к оправданию их смерти.
Обновлено вчера в 23:41
Технологии
Facebook объединит чаты WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger
Основатель Facebook Марк Цукерберг планирует объединить службы обмена сообщениями социальных сетей Facebook и Instagram с мессенджером WhatsApp, об этом сообщает The New York Times.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Двое работников погибли в шахте Ново-Широкинского рудника в Забайкалье
Двое работников, мужчина и женщина, погибли в шахте Ново-Широкинского рудника в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края, сообщил в субботу ТАСС глава района Роман Задорожин.
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Google не стал убирать Чикатило из списка «выдающихся выпускников» РГУ
Компания Google проигнорировала требование Южного федерального университета (ЮФУ) исключить имя серийного убийцы Андрея Чикатило из списка "выдающихся выпускников Ростовского государственного университета".
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
В России зафиксированы массовые маневры военных спутников США
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,2
Обновлено в 00:22
Транспорт
«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Bloomberg: Банк Англии отказался вернуть Мадуро золото на $1,2 млрд
Банк Англии отказался возвращать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро слитки золота на сумму $1,2 млрд.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Ребенка, упавшего в колодец в Испании, спасти не удалось
Двухлетнего ребенка, упавшего в технический колодец на юге Испании (муниципалитет Тоталан, провинция Малага), спасти не удалось.
Обновлено вчера в 22:15
Авто
В России назвали самые ожидаемые автомобили 2019 года
Обновлено вчера в 05:59
Политика
Украинский журналист, толкнувший Скабееву, отказался извиняться
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Жертвами прорыва дамбы в Бразилии стали 50 человек
В бразильском штате Минас-Жерайс в результате прорыва дамбы, которая сдерживает воду с отходами металлургической промышленности, погибли по меньшей мере 50 человек.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Трамп объявил о приостановке шатдауна
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что ему удалось договориться с демократами в конгрессе о трехнедельном прекращении шатдауна.
Обновлено вчера в 15:25
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор
Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Стали известны регионы с самым грязным воздухом
Обновлено в 01:23
Наука
Ученые выяснили, что на ДНК человека может повлиять одна ночь без сна
Как установили ученые, всего одна ночь без сна может повлиять на ДНК человека.
Обновлено вчера в 13:59
Авто
В Сети появились первые фотографии серийного BMW i4
Судя по представленным фотографиям BMW i4 получил черты 4-Series Gran Coupe.
Обновлено вчера в 09:10
Авто
Объявлены цены на обновленный кроссовер Geely Emgrand X7
Цены на Geely Emgrand X7 В комплектации Стандарт Geely Emgrand X7 оснащается двумя подушками безопасности, системой стабилизации, мультимедийной системой с 9-дюймовым экраном, климат-контролем, подогревом передних сидений, системой бесключевого доступа, задним парктроником и легкосплавными дисками.
Обновлено в 01:25
Футбол
Леонарду Жардим вернулся на пост главного тренера «Монако»
Португальский специалист Леонарду Жардим назначен главным тренером "Монако".
Обновлено вчера в 16:56
Общество
Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов
Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия
МВД объяснило задержание в Магнитогорске гражданина Киргизии
Задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии Хуснидин З. находится в международном розыске за участие в массовых беспорядках, которые прошли на территории города Ош в июне 2010 года.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Авиарейсы в Симферополь задерживаются из-за тумана
Обновлено вчера в 01:37
Кино
«Золотого орла» в номинации лучший фильм получила картина «Война Анны»
Картина «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко победила в номинации лучший фильм в рамках кинопремии «Золотой орел».
Обновлено вчера в 17:18
Общество
В Москве 26 января ожидаются снегопад и сильный ветер
«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта с запада, откуда потянутся массивы облачности и обложные снегопады, сопровождаемые усилением ветра, метелью и смягчением морозов», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Жители Железнодорожного района Воронежа остались без отопления в -20
Жители Железнодорожного района остались без отопления в -20. Причиной стала утечка на одном из участков трубопровода.
Обновлено вчера в 13:25
Хоккей
Макдэвид победил в конкурсе на скорость на мастер-шоу Матча звезд НХЛ
Обновлено в 00:06
Политика
В Крыму подготовили меморандум по инциденту в Керченском проливе
Юристы подготовили меморандум по инциденту в Керченском проливе, когда за нарушение границы России были задержаны украинские военнослужащие.
Обновлено в 01:42
Общество
Суд перенес допрос бывшего главбуха «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы до 28 января объявил перерыв в допросе главного бухгалтера некоммерческой организации "Седьмая студия" Нины Масляевой, женщина почувствовала себя плохо, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 09:07
Теннис
Мария Шарапова посетила Эрмитаж
Отвечая на вопрос о планах на предстоящий турнир, Шарапова подчеркнула, что для нее главной задачей всегда является победа.
Обновлено в 01:30