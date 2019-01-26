Политика
В Киеве признали «Турецкий поток» самым опасным проектомРИА Новости вчера в 21:50
В Киеве считают газопровод "Турецкий поток" более опасным, чем "Северный поток — 2", так как после его запуска Украина окончательно лишится транзита российского газа.
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с чего всё началось
Газопровод «Турецкий поток» более опасен для Украины, чем проект «Северный поток- 2». Об этом заявил эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при украинском правительстве Карел Гирман, пишет журнал «Новое время».Аргументы и Фактывчера в 22:36
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Происшествия
В Подмосковье из-за сильного снегопада столкнулись 16 машин
Обновлено в 05:12
Происшествия
Смерч перевернул автобус в аэропорту турецкой Антальи
В аэропорту турецкой Антальи смерч перевернул автобус с людьми, в результате чего пострадали 12 человек, сообщает Daily Sabah.
Обновлено в 06:09
Музыка
Скончался французский композитор Мишель Легран
В Париже в ночь на 26 января умер композитор, дирижёр и певец Мишель Легран.
Обновлено в 07:00
Политика
Макрон выдвинул ультиматум по ситуации в Венесуэле
Французский президент Эммануэль Макрон выдвинул требования поводу признания президента Венесуэлы.
Обновлено в 06:45
Политика
Пушков ответил немецким СМИ на статью о блокаде Ленинграда
В своей статье немецкая журналистка критикует запланированный на 27 января парад в честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Обновлено в 06:43
Политика
Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины
Обновлено в 06:14
Общество
Google оставил Чикатило среди лучших выпускников РГУ
Компания Google оставила без удовлетворения жалобу Южного федерального университета об исключении имени маньяка Андрея Чикатило из результатов поиска по запросу "выдающиеся выпускники Ростовского государственного университета".
Обновлено в 07:26
Происшествия
На акцию в Париже полицейские приехали на броневиках
Обновлено в 04:50
Происшествия
Упавший в колодец в Испании ребенок найден мертвым
Мальчик по имени Хулен 13 января упал в узкий технический колодец шириной всего 25 см, который используется для поиска воды.
Обновлено вчера в 22:31
Авто
Опубликованы первые фото новой Hyundai Sonata
В Сеть просочились шпионские фотоснимки Hyundai Sonata нового поколения, сделанные в Дубае.
Обновлено вчера в 09:07
Наука
Ученые: Даже одна ночь без сна повреждает ДНК человека
Даже одна ночь без сна вызывает необратимые изменения в людской ДНК.
Обновлено вчера в 06:50
Космос
«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам
Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
Обновлено вчера в 11:53
Авто
В Сети появились первые фотографии электрокара BMW i4
Баварский электрокар должен составить конкуренцию Tesla Model 3. В интернете появились первые фотографии новой модели BMW — электрокара i4.
Обновлено в 00:55
Спорт
Фигурист Ковтун тренировал к ЧЕ только самый сложный вариант произвольной программы
Российский фигурист Максим Ковтун нарабатывал только самый сложный вариант произвольной программы к чемпионату Европы, который проходит в Минске.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Бразилии после прорыва дамбы пропали около 200 человек
Спасатели разыскивают порядка 200 человек, которые пропали без вести после прорыва дамбы на железорудном руднике в провинции Минас-Жерайс на юго-западе Бразилии, передает Reuters со ссылкой на заявление местных аварийных служб.
Обновлено вчера в 15:47
Космос
Получен самый детальный на сегодня снимок Ultima Thule
Космический аппарат NASA «New Horizons» передал на Землю самое четкое на сегодня изображение объекта пояса Койпера 2014 MU69, также известного как Ultima Thule, которое было получено 1 января 2019 года всего за 7 минут до максимального сближения зонда с астероидом.
Обновлено вчера в 01:24
Теннис
Осака стала победительницей Australian Open
Благодаря победе на Australian Open-2019 Осака впервые в карьере возглавит рейтинг WTA, опередив Симону Халеп.
Обновлено в 06:16
Транспорт
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отменой авиарейсов в Москве
Обновлено в 07:46
Происшествия
Во Внуково самолет прервал взлет из-за ссоры пассажиров
Обновлено в 07:21
Общество
Названы самые невыгодные профессии для женщин
Отмечается, что первой в этом списке стала сфера здравоохранения. Женщинам-медикам платят на 25% меньше, чем мужчинам.
Обновлено в 00:48
Технологии
Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp
Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет издание The New York Times.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
На Пискарёвском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда
Память жертв блокады Ленинграда чтят на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронены сотни тысяч жителей и защитников города.
Обновлено в 03:41
Общество
В США аллигаторы вмерзли в лед, чтобы выжить во время холодов
Холода в штате Северная Каролина вынудили аллигаторов выработать новый способ выживания: рептилии впали в состояние гибернации (спячки) в воде, высунув переднюю часть челюстей на поверхность воды, чтобы дышать.
Обновлено в 04:06
Политика
С усыпальницы Роксоланы в Турции убрали надпись о российском происхождении
Обновлено в 07:44
Общество
Названы регионы России с самым грязным воздухом
Обновлено в 01:00
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор и обновился
Напомним, сегодня Mitsubishi Eclipse Cross предлагается на российском рынке с безальтернативным 1,5-литровым 150-сильным турбомотором, работающим в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором.
Обновлено вчера в 13:00
Единоборства
Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
В Сибири девушка обвинила полицейского в нападении на ее родителей
Жительница Новосибирска в своем блоге в Instagram рассказала о якобы нападении полицейского на ее родителей из-за собаки без намордника; в свою очередь, в главке МВД и региональном следственном управлении СКР это опровергли.
Обновлено в 06:25
Авто
Эксперты назвали ТОП-5 самых интересных китайских кроссоверов
Эксперты издания speedme.ru решили разобраться во всем многообразии моделей из Поднебесной и составили список из 5 самых лучших моделей.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Арестован свидетель по делу Никиты Белых
Арестован еще один фигурант по делу губернатора Кировской области Никиты Белых, ранее проходивший как свидетель.
Обновлено в 05:03