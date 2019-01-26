Политика
В Киеве признали «Турецкий поток» самым опасным проектомРИА Новости вчера в 21:50
В Киеве считают газопровод "Турецкий поток" более опасным, чем "Северный поток — 2", так как после его запуска Украина окончательно лишится транзита российского газа.
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с чего всё началось
Газопровод «Турецкий поток» более опасен для Украины, чем проект «Северный поток- 2». Об этом заявил эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при украинском правительстве Карел Гирман, пишет журнал «Новое время».Аргументы и Фактывчера в 22:36
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Происшествия
Появилось видео с места массового ДТП в Подмосковье
Обновлено в 08:13
Политика
Макрон выдвинул ультиматум по ситуации в Венесуэле
Французский президент Эммануэль Макрон выдвинул требования поводу признания президента Венесуэлы.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Собчак устроила скандал в гримерке НТВ
Обновлено в 07:52
Музыка
Умер композитор и дирижер Мишель Легран
Известный французский композитор и дирижер Мишель Легран скончался на 87-м году жизни. О кончине музыканта сообщало агентство France-Presse.
Обновлено в 02:21
Спорт
Александр Самарин устоял на пьедестале
Россиянин получил серебро на чемпионате Европы по фигурному катанию Серебро Александра Самарина стало единственной наградой российских мужчин на чемпионате Европы, который в Минске в седьмой раз подряд выиграл завершивший здесь свою спортивную карьеру испанец Хавьер Фернандес.
Обновлено в 09:13
Политика
Пушков раскритиковал публикацию немецких СМИ о блокаде Ленинграда
Ранее в немецком издании появилась статья журналистки Зильке Бигальке, в которой она заявила, что в России празднование годовщины снятия блокады с Ленинграда "приобрело характер торжества, тогда как речь идет о масштабной трагедии".
Обновлено в 02:12
Политика
С усыпальницы Роксоланы в Турции убрали надпись о российском происхождении
Обновлено в 07:44
Общество
Чиновница назвала завышенными требования учителей получать больше девяти тысяч
Глава управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова назвала завышенными требования молодых учителей, которые жалуются на зарплату в девять тысяч рублей.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Арестован свидетель по делу Никиты Белых
Арестован еще один фигурант по делу губернатора Кировской области Никиты Белых, ранее проходивший как свидетель.
Обновлено в 05:03
Авто
Опубликованы первые фото новой Hyundai Sonata
В Сеть просочились шпионские фотоснимки Hyundai Sonata нового поколения, сделанные в Дубае.
Обновлено вчера в 09:07
Общество
Чикатило остался в списке выдающихся выпускников российского вуза
Представители компании Google оставили без ответа просьбу Южного федерального университета (ЮФУ) удалить имя серийного убийцы Андрея Чикатило из списка выдающихся студентов Ростовского государственного университета, который демонстрируется по соответствующему запросу в поиске.
Обновлено в 08:46
Космос
«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам
Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Во Внуково самолет прервал взлет из-за ссоры пассажиров
В столичном аэропорту Внуково командир самолета вернулся со взлетной полосы на стоянку из-за ссоры мужчины и женщины.
Обновлено в 07:21
Происшествия
СК и МВД опровергли избиение инвалида полицейским в Новосибирске
Обновлено в 09:19
Происшествия
Упавший в колодец в Испании ребенок найден мертвым
Мальчик по имени Хулен 13 января упал в узкий технический колодец шириной всего 25 см, который используется для поиска воды.
Обновлено вчера в 22:31
Теннис
Осака стала победительницей Australian Open
Японка Наоми Осака стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.
Обновлено в 06:16
Технологии
Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp
Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет издание The New York Times.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
На акцию в Париже полицейские приехали на броневиках
На Елисейских полях в Париже появились несколько десятков участников одиннадцатой общенациональной манифестации протестного движения "желтых жилетов".
Обновлено в 04:50
Политика
Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины
Обновлено в 06:14
Политика
Telegraph принесла извинения Меланье Трамп и выплатит ей компенсацию
Обновлено в 08:37
Транспорт
Пробки в Москве достигли семи баллов из-за снегопада
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Ту-160 выполнили полет над водами Арктики
Отмечается, что продолжительность полета составила более 15 часов. В ходе полета экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе.
Обновлено в 09:00
Общество
Чиновники попросили 103-летнюю вдову ветерана войны подождать квартиру
Обновлено 24 января в 21:43
Кино
Лучшим фильмом на «Золотом Орле» стала «Война Анны»
Лучшим режиссером стал Алексей Федорченко - фильм "Война Анны". И эта же картина получила "Золотого орла" как "Лучший фильм".
Обновлено вчера в 15:10
Спорт
Вирер выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Италии
Шестой этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце продолжился женской гонкой преследования на 10 км. Победительницей стала хозяйка трассы Доротея Вирер.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Бразилии после прорыва дамбы пропали около 200 человек
Спасатели разыскивают порядка 200 человек, которые пропали без вести после прорыва дамбы на железорудном руднике в провинции Минас-Жерайс на юго-западе Бразилии, передает Reuters со ссылкой на заявление местных аварийных служб.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Смерч перевернул автобус в аэропорту турецкой Антальи
В аэропорту турецкой Антальи смерч перевернул автобус с людьми, в результате чего пострадали 12 человек, сообщает Daily Sabah.
Обновлено в 06:09
Общество
Минприроды составило рейтинг регионов России с самым грязным воздухом
Стоит отметить, что летом 2018 года Роспотребнадзор составил свой рейтинг регионов России с наиболее грязным воздухом.
Обновлено в 07:22
Авто
За разбитый в ДТП Lamborghini Urus просят 115 тысяч долларов
Передняя часть кузова у машины отсутствует. Кроме того, в ней поврежден двигатель. Новый Lamborghini Urus стоит, к слову, $200 тысяч.
Обновлено в 01:53
Экономика
Задолженность по налогам торгового дома Gucci оценили в $1,6 млрд
Французский холдинг Kering, владелец торгового дома Gucci, должен Италии около €1,4 млрд налоговых платежей.
Обновлено в 05:40