Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому грозит опасность из-за отмены парада на День независимости. Об этом заявил украинский композитор и телеведущий Владимир Быстряков в эфире украинского СМИ.

В Киеве предупредили об угрозе жизни Зеленского

Происшествия Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.

Армия и оружие Украину предостерегли от попыток достать Москву ракетами Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".

Единоборства Следующим соперником Минакова в Bellator станет Айяла Российский боец ММА Виталий Минаков следующий бой на турнире Bellator проведёт 24 августа.

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Общество Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел в России Ранее Минсельхоз сообщил о гибели 39,6 тысячи пчелосемей в 25 регионах России, что составляет 1,3% от их общего числа в стране.

Экономика «Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму Компания «Нафтогаз Украины» подала в суд в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму.

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Политика Советник Зеленского Потураев подставил президента. «Слуга народа» рискует потерять большинство в Раде Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев во время своего выступления буквально смешал прошедших в Раду депутатов с грязью.

Космос Орбитальный телескоп НАСА открыл три экзопланеты Орбитальная обсерватория TESS открыла сразу три экзопланеты, наблюдая за звездой в созвездии Золотой Рыбы. Об этом сообщает журнал Science.

Экономика OMV в I полугодии профинансировала «Северный поток-2» на 88 млн евро На финансирование строительства газопровода "Северный поток-2" во втором квартале нынешнего года австрийская нефтегазовая компания OMV направила 44 млн евро.

Экономика Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.

Экономика Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.

Экономика Apple смогла нарастить выручку вопреки падению продаж iPhone Продажи iPhone по итогам минувшего квартала составили менее 50% всей выручки Apple. Об этом сообщается в квартальном финансовом отчете.

Общество Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Гаджеты На серверном рынке AMD может заручиться материальной поддержкой Google Источник изображения: AMD Как отмечают эксперты Lynx Equity Research со страниц ресурса Seeking Alpha, процессорами AMD EPYC активно интересуется интернет – гигант Google.

Общество Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).

Политика В Крыму объяснили массовый поток украинских туристов Украинские туристы продолжают массово ехать отдыхать в Крым, поскольку на территории полуострова чувствуют себя комфортно и безопасно, рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Экономика В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.

Футбол «Палмейрас» объявил о переходе Луиса Адриано из «Спартака» Бразильский нападающий Луис Адриано покинул московский "Спартак". Новым клубом 32-летнего форварда стал "Палмейрас".

Здоровье Россиянам посоветовали не увлекаться антибиотиками Люди сами принимают решение о приеме антибиотиков, при этом правила их приема зачастую не соблюдаются - антибиотики необходимо пить до полного выздоровления, поскольку в противном случае у бактерии формируется устойчивость к препарату.

Музыка Студотряды Удмуртии споют на Всероссийском фестивале «Знаменка» Студенческие отряды Удмуртии выступят на Всероссийском фестивале песен «Знаменка».