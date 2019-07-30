Политика

В Киеве предупредили об угрозе жизни ЗеленскогоГазета.Ru 03:27

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому грозит опасность из-за отмены парада на День независимости. Об этом заявил украинский композитор и телеведущий Владимир Быстряков в эфире украинского СМИ.
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