Политика
В Киеве предупредили об угрозе жизни ЗеленскогоГазета.Ru 03:27
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому грозит опасность из-за отмены парада на День независимости. Об этом заявил украинский композитор и телеведущий Владимир Быстряков в эфире украинского СМИ.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Происшествия
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Украину предостерегли от попыток достать Москву ракетами
Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено в 01:08
Единоборства
Следующим соперником Минакова в Bellator станет Айяла
Российский боец ММА Виталий Минаков следующий бой на турнире Bellator проведёт 24 августа.
Обновлено в 02:28
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Общество
Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел в России
Ранее Минсельхоз сообщил о гибели 39,6 тысячи пчелосемей в 25 регионах России, что составляет 1,3% от их общего числа в стране.
Обновлено вчера в 20:41
Экономика
«Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму
Компания «Нафтогаз Украины» подала в суд в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму.
Обновлено в 04:52
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Советник Зеленского Потураев подставил президента. «Слуга народа» рискует потерять большинство в Раде
Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев во время своего выступления буквально смешал прошедших в Раду депутатов с грязью.
Обновлено в 03:19
Космос
Орбитальный телескоп НАСА открыл три экзопланеты
Орбитальная обсерватория TESS открыла сразу три экзопланеты, наблюдая за звездой в созвездии Золотой Рыбы. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено 29 июля в 14:27
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции 27 июля
Обновлено вчера в 09:27
Экономика
OMV в I полугодии профинансировала «Северный поток-2» на 88 млн евро
На финансирование строительства газопровода "Северный поток-2" во втором квартале нынешнего года австрийская нефтегазовая компания OMV направила 44 млн евро.
Обновлено в 02:18
Экономика
Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля
В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.
Обновлено в 03:02
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Экономика
Apple смогла нарастить выручку вопреки падению продаж iPhone
Продажи iPhone по итогам минувшего квартала составили менее 50% всей выручки Apple. Об этом сообщается в квартальном финансовом отчете.
Обновлено в 04:33
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено вчера в 04:55
Наука
Палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического «ктулху»
Ученые-палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического хищника.
Обновлено в 04:39
Гаджеты
На серверном рынке AMD может заручиться материальной поддержкой Google
Источник изображения: AMD Как отмечают эксперты Lynx Equity Research со страниц ресурса Seeking Alpha, процессорами AMD EPYC активно интересуется интернет – гигант Google.
Обновлено в 03:02
Общество
Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику
В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).
Обновлено вчера в 05:58
Политика
В Крыму объяснили массовый поток украинских туристов
Украинские туристы продолжают массово ехать отдыхать в Крым, поскольку на территории полуострова чувствуют себя комфортно и безопасно, рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Обновлено в 04:12
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
«Мужская» корзина оказалась примерно на 14 процентов дороже «женской».
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
«Палмейрас» объявил о переходе Луиса Адриано из «Спартака»
Бразильский нападающий Луис Адриано покинул московский "Спартак". Новым клубом 32-летнего форварда стал "Палмейрас".
Обновлено в 03:20
Здоровье
Россиянам посоветовали не увлекаться антибиотиками
Люди сами принимают решение о приеме антибиотиков, при этом правила их приема зачастую не соблюдаются - антибиотики необходимо пить до полного выздоровления, поскольку в противном случае у бактерии формируется устойчивость к препарату.
Обновлено в 03:34
Музыка
Студотряды Удмуртии споют на Всероссийском фестивале «Знаменка»
Студенческие отряды Удмуртии выступят на Всероссийском фестивале песен «Знаменка».
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17
Обновлено вчера в 15:02
Общество
Иркутский губернатор назвал безответственной фразу о «новом Чернобыле»
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в разговоре с РБК назвал безответственным заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой об угрозе "экологического Чернобыля" в регионе.
Обновлено в 04:23