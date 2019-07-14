с чего всё началось

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко и произойдет задержание самого экс-президента.

В Киеве предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко

Культура Умерла писательница и бард Елена Касьян Писательница, поэтесса и бард Елена Касьян умерла после продолжительной болезни. Об этом говорится на ее странице в Facebook.

Происшествия В Челябинске горит многоэтажка. Люди не могут покинуть квартиры По неподтвержденной информации, огонь охватил целый подъезд. Из-за огня люди не могут покинуть свои квартиры, передает портал 74.ru.

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Происшествия Британка умерла из-за многоразовой металлической трубочки для питья Британка Елена Стразерс-Гарднер упала на 25-сантиметровую металлическую трубочку для многоразового применения и погибла.

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Происшествия Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.

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Экономика В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходом Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.

Спорт Синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали золото ЧМ Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.

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Футбол Объявлены составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч чемпионата России Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.

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Политика Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.

Транспорт Выход со станции «Кропоткинская» будет ограничен с 15 по 20 июля Станция "Кропоткинская" Сокольнической линии метро может изменить режим работы на время нахождения в храме Христа Спасителя мощей святых Петра и Февронии с 15 по 20 июля.

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