с чего всё началось

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко и произойдет задержание самого экс-президента.

В Киеве предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко

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Шоу-бизнес Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.

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Космос Европейская GPS система Galileo перестала работать В работе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo произошел сбой.

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