Политика
В Киеве предрекли утрату документов об «украинском Крыме»
В Киеве предрекли утрату документов об «украинском Крыме»RT на русском14:03
Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что с разрывом договора о дружбе с Россией не останется ни одного документа о том, что «Крым украинский».
RT на русском14:03
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Именно тогда и мы, и Россия, признали, что Крым является частью Украины. А если мы разрываем эту сделку, Россия очень активно и эффективно будет манипулировать тем, что договор не действует, поэтому определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса.
— Николай Маломуж, украинский военный деятельРИА Новости 12:31
с чего всё началось
«Если мы разрываем эту сделку, Россия очень активно и эффективно будет манипулировать тем, что договор не действует, поэтому определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса», - приводит издание «Главред» слова Маломужа.ТК Звезда14:33
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