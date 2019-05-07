В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с РоссиейИзвестия 01:14

Военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий предложил разместить на границе Украины и России пояс ядерных мин. Свое мнение он выразил в эфире ObozTV.

В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией

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