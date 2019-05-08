Армия и оружие
В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с РоссиейИзвестия 01:14
Военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий предложил разместить на границе Украины и России пояс ядерных мин. Свое мнение он выразил в эфире ObozTV.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 01:55, Ашберн
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Обновлено в 00:35
Футбол
Моуринью раскритиковал «Барселону»
Португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал четвёртый гол "Ливерпуля" в ворота "Барселоны" в полуфинале Лиги чемпионов.
Обновлено в 01:43
Политика
Болтон: США продолжат разрывать связи между Кубой и Венесуэлой
Соединенные Штаты продолжат разрывать связи между Кубой и Венесуэлой, заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес
Оксану Федорову с трудом узнали на новом снимке в соцсети
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке
США 8 мая 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В результате стрельбы в школе в Денвере пострадали восемь учащихся
Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено вчера в 20:16
Экономика
Китайский ЦБ в апреле закупил около 15 тонн золота
Народный банк Китая в апреле 2019 года увеличил объем запасов золота в составе международных резервов на 0,48 млн унций (около 15 тонн), следует из опубликованной ЦБ статистики.
Обновлено вчера в 10:02
Политика
В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»
Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Сообщения о минировании в Красноярске оказались ложными
Сообщения о минировании нескольких учреждений в Красноярске оказались ложными, сообщает антитеррористическая комиссия края.
Обновлено вчера в 11:11
Экономика
Эстонская госкомпания Elering вводит клиентов в заблуждение
Финляндия не взимает с российских поставщиков электроэнергии никаких пошлин, "решающих проблему нечестной конкуренции".
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Игры
Подписка EA Access появится на PlayStation 4 в июле
Компания Sony Interactive Entertainment объявила о том, что EA Access появится на PlayStation 4 в июле этого года.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Коломойский: Тимошенко просила помочь ей на выборах
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко просила его помочь ей на выборах президента Украины.
Обновлено вчера в 19:37
Армия и оружие
Украинский военный погиб в Донбассе
Обновлено вчера в 12:13
Политика
В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку
В Госдуму внесён законопроект, в соответствии с которым многодетные семьи смогут получить от государства помощь в погашении ипотечного кредита.
Обновлено 06 мая в 09:33
Финансы
Центробанк показал почти полтриллиона рублей убытков второй год подряд
Убыток за 2018 год оказался чуть ниже, чем за 2017-й, когда ЦБ показал отрицательный финансовый результат в размере 435,3 млрд руб. Это стало историческим рекордом, до этого в последний раз Банк России фиксировал убыток в 1998 году — около 28 млрд руб. За предыдущий, 2016 год ЦБ отчитался о прибыли в размере 43,7 млрд руб.
Обновлено вчера в 13:29
Футбол
Полиция начала поиски вывесивших на матче ЦСКА баннер о Fan ID фанатов
Речь идет об игре на «ВЭБ-Арене» — домашнем стадионе ЦСКА — в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу (2:2). Во втором тайме на трибуне ЦСКА появился баннер с надписью «6 млрд рублей — внедрение Fan ID или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад».
Обновлено вчера в 09:01
Авто
Объявлены цены на обновленный Mercedes-Benz GLC в России
Российский офис Mercedes-Benz определился с ценами и комплектациями обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено 06 мая в 16:30
Хоккей
«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ
В финале Западной конференции "блюзмены" сыграют с победителем пары "Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:17
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия
В Екатеринбурге снова массово эвакуируют посетителей торговых центров
Сегодня утром в Екатеринбурге снова началась волна эвакуаций. По предварительной информации, причиной стали сообщения о минировании.
Обновлено в 01:42
Политика
В России хотят запретить одноразовую пластиковую посуду
В Минприроды России готовят запрет на продажу пластиковой одноразовой посуды. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 02:06
Армия и оружие
США заподозрили Иран в переброске ракет в Персидский залив
США полагают, что Иран осуществляет переброску баллистических ракет малой дальности на борту кораблей, которые находятся в Персидском заливе.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено вчера в 06:18
Хоккей
Покончил с собой чемпион мира по хоккею и бывший вратарь «Авангарда»
Покончил с собой чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехии, бывший вратарь «Авангарда» и тольяттинской «Лады» чех Адам Свобода, сообщает чешская газета Hokej.
Обновлено вчера в 12:29
Общество
Комиссия по этике в ХМАО оценит совет чиновницы поднять «пятые точки»
Комиссия по этике в ХМАО проверит высказывания сотрудницы администрации Сургутского района Любови Иванцовой, которая в ответ на жалобы посоветовала жителям уезжать или поднять свои "пятые точки" и сделать что-то самим, заявил журналистам глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Обновлено вчера в 09:58
Здоровье
Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала
Обновлено в 00:43
Театры
Самбурская со скандалом ушла из театра
Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская ушла из театра на Малой Бронной со скандалом. Об этом она рассказала в инстаграме.
Обновлено в 01:15