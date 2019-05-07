Армия и оружие

На Украине предложили установить ядерные мины на границе с РФСтрана Советов on-line 08:52

Эксперт напомнил, что Украина имеет право разрабатывать ядерные вооружения без каких-либо препятствий. Как сообщил онлайн эксперт «Стране Советов», Козий скептически отозвался о разработке на Украине тактического ядерного оружия.
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В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией

Известия01:14

Идею о «ядерных минах» на Украине эксперт назвал «идиотской»

Газета.Ru05:12

Военный эксперт высмеял украинскую идею о ядерных минах

News.ru03:55

Военный эксперт высмеял идею Украины заложить на границе с РФ ядерные мины

ФАН03:19

Эксперт оценил предложение заложить «пояс ядерных мин» на границе Украины с Россией

RT на русском08:26

На Украине допустили укрепление границы с Россией ядерными минами

URA.Ruвчера в 13:57

Украина угрожает России ядерными минами на границе

Утро.ruвчера в 12:37
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Политика

Курт Волкер занимается пропагандой, причём неудачно

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление представителя США по Украине Курта Волкера о том, что жители Донбасса не хотят жизни в бедности в России.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Мать Кокорина покинула зал суда после оглашения приговора

Женщина вышла из зала суда сразу после обвинительного приговора своему сыну.
Обновлено в 10:02
Футбол

Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в ссору с болельщиками каталонского клуба после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:48
Политика

Украина лишит пенсий получивших российские паспорта жителей Донбасса

Получившие российские паспорта жители непризнанных ДНР и ЛНР могут лишиться пенсий и соцвыплат.
Обновлено в 07:14
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Обновлено вчера в 22:48
Наука

Человека впервые вылечили генетически модифицированными бактериофагами

Коллекция из 15000 вирусов хранится в Питтсбургском университете в замороженном видеGrанам Hatfull Lab К началу 2018 года Хэтфул с коллегами смогли создать набор бактериофагов для одного из пациентов, но он скончался, не дождавшись лечения.
Обновлено в 13:00
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон не должен позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 14:03
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 14:51
Футбол

Глава РФС предложил Кокорину и Мамаеву сделать вывод из приговора

Глава РФС подчеркнул, что комментировать сам приговор не будет, так как не является экспертом в уголовном праве.
Обновлено в 15:02
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Анастасия Ивлеева заявила, что ее оскорбляют сравнения с Ольгой Бузовой

В рамках своего шоу девушка внезапно заявила, что не может выносить сравнения с певицей Ольгой Бузовой, а также весьма нелестно отозвалась о звезде.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали первенца

Принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, показали миру своего новорожденного сына, устроив фотосессию в Виндзоре, пишет в среду, 8 мая, ABC News.
Обновлено в 08:26
Политика

Трамп ввел новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено в 15:33
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Происшествия

«Аэрофлот» отменил или перенес за сутки 11 рейсов на самолетах SSJ100

Авиакомпания «Аэрофлот» в среду, 8 мая, в общей сложности отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), свидетельствуют данные электронных табло аэропортов.
Обновлено в 14:28
Общество

Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить

Обновлено в 14:14
Наука

Химики построили прочную стену из графеновых кирпичей

Обновлено в 11:27
Футбол

«Барселона» собралась уволить Вальверде

Эрнесто Вальверде покинет пост главного тренера «Барселоны».
Обновлено в 15:11
Экономика

Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира

Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено в 12:36
Хоккей

Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу на чемпионат мира

Первый матч на чемпионате мира команда Ильи Воробьёва проведёт в пятницу со сборной Норвегии.
Обновлено в 13:11
Политика

Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем Победы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин никогда не поздравляет Петра Порошенко с Днем Победы.
Обновлено в 08:08
Общество

Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны

На начало апреля в России проживали 75 495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также работников на объектах противовоздушной обороны.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Гаджеты

DRAMeXchange: к концу года SSD на 512 подешевеют до 50 долларов и больше

В результате проникновение SSD на PC до конца года составит 60–65 %. В целом же, по данным аналитиков, снижение цен продолжится.
Обновлено в 11:18
Финансы

ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай

Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Кино

Компания Disney анонсировала премьеры «Аватара» и «Звездных войн»

На 2019 год запланированы премьеры фильмов "Аладдин", "Король Лев", "Артемис Фаул", "Холодное сердце 2" и "Звездные войны: Эпизод 9 (Star Wars: Episode IX)".
Обновлено в 09:19
Игры

CD Project RED открыла магазин с мерчендайзом по The Witcher и Cyberpunk 2077

Обновлено в 11:48
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