Армия и оружие
На Украине предложили установить ядерные мины на границе с РФСтрана Советов on-line 08:52
Эксперт напомнил, что Украина имеет право разрабатывать ядерные вооружения без каких-либо препятствий. Как сообщил онлайн эксперт «Стране Советов», Козий скептически отозвался о разработке на Украине тактического ядерного оружия.
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Курт Волкер занимается пропагандой, причём неудачно
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Женщина вышла из зала суда сразу после обвинительного приговора своему сыну.
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Футбол
Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля
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Политика
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Получившие российские паспорта жители непризнанных ДНР и ЛНР могут лишиться пенсий и соцвыплат.
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Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
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Наука
Человека впервые вылечили генетически модифицированными бактериофагами
Коллекция из 15000 вирусов хранится в Питтсбургском университете в замороженном видеGrанам Hatfull Lab К началу 2018 года Хэтфул с коллегами смогли создать набор бактериофагов для одного из пациентов, но он скончался, не дождавшись лечения.
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Культура
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Обновлено в 05:35
Политика
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Футбол
Глава РФС предложил Кокорину и Мамаеву сделать вывод из приговора
Глава РФС подчеркнул, что комментировать сам приговор не будет, так как не является экспертом в уголовном праве.
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Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева заявила, что ее оскорбляют сравнения с Ольгой Бузовой
В рамках своего шоу девушка внезапно заявила, что не может выносить сравнения с певицей Ольгой Бузовой, а также весьма нелестно отозвалась о звезде.
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Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали первенца
Принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, показали миру своего новорожденного сына, устроив фотосессию в Виндзоре, пишет в среду, 8 мая, ABC News.
Обновлено в 08:26
Политика
Трамп ввел новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено в 15:33
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
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Авиакомпания «Аэрофлот» в среду, 8 мая, в общей сложности отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), свидетельствуют данные электронных табло аэропортов.
Обновлено в 14:28
Наука
Химики построили прочную стену из графеновых кирпичей
Обновлено в 11:27
Футбол
«Барселона» собралась уволить Вальверде
Эрнесто Вальверде покинет пост главного тренера «Барселоны».
Обновлено в 15:11
Экономика
Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира
Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено в 12:36
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Первый матч на чемпионате мира команда Ильи Воробьёва проведёт в пятницу со сборной Норвегии.
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Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем Победы
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Обновлено в 08:08
Общество
Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны
На начало апреля в России проживали 75 495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также работников на объектах противовоздушной обороны.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
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DRAMeXchange: к концу года SSD на 512 подешевеют до 50 долларов и больше
В результате проникновение SSD на PC до конца года составит 60–65 %. В целом же, по данным аналитиков, снижение цен продолжится.
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Финансы
ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай
Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Кино
Компания Disney анонсировала премьеры «Аватара» и «Звездных войн»
На 2019 год запланированы премьеры фильмов "Аладдин", "Король Лев", "Артемис Фаул", "Холодное сердце 2" и "Звездные войны: Эпизод 9 (Star Wars: Episode IX)".
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